Settimana decisiva per i mercati azionari che dovranno decidere la strada da seguire fino al 28 marzo. Come regolarsi?

Ci sono dinanzi a noi due date importanti, il 17 e poi il 28 marzo. La nostra view per il momento è la seguente: probabilmente è iniziata una fase laterarle rialzista che, fra alti e bassi, dovrebbe continuare. Se qualcosa non cambierà, intorno al 28 marzo, è atteso “l’approdo” di una fase ribassista di brevissimo e si dovrebbe formare un minimo superiore a quello del 7 marzo. Da questo livello si dovrebbe poi ripartire al rialzo in modo duraturo e lasciare alle spalle la fase negativa per molti mesi.

Per capire se questa sarà o meno la tendenza dei prossimi mesi, quella che è iniziata è una settimana decisiva per i mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15.54 della giornata di contrattazione del 14 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.007

Eurostoxx Future

3.763,5

Ftse Mib Future

23.540

S&P 500 Index

4.242,55.

Verso ulteriori ribassi fino al mese di giugno?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura dell’11 marzo.



Settimana decisiva per i mercati azionari che dovranno decidere la strada da seguire fino al 28 marzo

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.093.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.602. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.827.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.765. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.125.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.291. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.327.

Posizione di trading multidays in corso

Short su S&P 500 e si continua a mantenere Flat su tutti gli altri indici azionari analizzati.

Quale movimento attendere per martedì?

Gli oscillatori si sono nuovamente appiattiti, e mentre potrebbe essere vicina una nuova fase direzionale nei prossimi giorni, per domani invece, il quadro tecnico rimane molto indeciso.

Approfondimento

Perchè questo crollo sarà un’opportunità