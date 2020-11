L’ottava scorsa è stata molto positiva per la Borsa italiana. Si sono poste le basi per un trend rialzista che potrebbe durare per diverse settimane e riportare l’indice Ftse Mib ai livelli pre-crisi Covid. Si inizia una settimana decisiva in Borsa per confermare questa suggestiva ipotesi.

Di seguito l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa dove si individuano gli scenari possibili per Piazza Affari per la seduta di oggi

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

L’obiettivo della Borsa di Milano è ritoccare il massimo annuale

Piazza Affari punta a ritoccare il massimo annuale. Ricordiamo che la Borsa di Milano aveva cominciato l’anno in progresso. Un forte movimento rialzista di breve era partito a inizio febbraio.

Un movimento molto simile a quello che si è verificato da inizio novembre. Prima che le Borse di tutto il mondo subissero una caduta verticale, il 19 febbraio Piazza Affari aveva toccato un massimo a 25.271 punti.

Venerdì l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso a 21.706 punti. I prezzi hanno guadagnato oltre 4.000 punti dal minimo del 29 ottobre e sono distanti 3.565 punti dal massimo del 19 febbraio. Se in 3 tre settimane l’indice delle blue chip ha coperto 4mila punti, da qui a Natale potrebbe arrivare sui massimi dell’anno. Sarebbe un ulteriore guadagno del 15% circa dai valori attuali.

Quella che comincia è una settimana decisiva in Borsa per confermare questa suggestiva ipotesi.

Lo scenario possibile per la seduta di oggi

Lanciando uno sguardo a un orizzonte più vicino, cerchiamo di ipotizzare quale possa essere l’andamento della giornata di oggi. Venerdì il Ftse Mib è partito da 21.534 punti e ha realizzato un massimo a 21.770 punti. Poi i prezzi sono scesi fino a 21.640 punti e hanno chiuso la seduta in trend rialzista.

Questi numeri ci fanno capire dove porre l’attenzione per questa seduta. Area 21.770 punti è un livello di resistenza su cui gli Analisti di ProiezionidiBorsa avevano posto l’attenzione dei Lettori. Il superamento di questa soglia aprirà la strada verso i 22mila punti.

Al contrario, la discesa dei prezzi sotto 21.640 punti, rappresenterebbe un rallentamento nella corsa al rialzo dell’indice. Sotto questo livello i prezzi potrebbero scendere fino a 21.500 punti. Se questo livello tenesse, sarebbe un occasione di acquisto.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.