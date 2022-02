Febbraio sta ormai giungendo al termine. Si avvicina sempre di più il mese della primavera e il bel tempo ci porta ad essere più positivi e pieni d’energie.

Tuttavia, non è solo il tempo ad avere il potere di influenzare positivamente o negativamente il nostro umore. Spesso entrano in gioco altri fattori ed uno di questi può essere la posizione favorevole di alcuni pianeti.

Il pianeta Giove è associato alla fortuna e alla prosperità. Quando esercita un’influenza positiva, Giove può aiutarci a crescere professionalmente e a raggiungere gli obiettivi.

A questo proposito, oggi ci occuperemo di alcuni segni che potranno ottenere il massimo da quest’ultima settimana di febbraio. Teniamo però presente che la fortuna va aiutata e che è importante non lasciarci sfuggire le occasioni che si presentano sul nostro cammino.

Febbraio si chiude al top

Febbraio ha visto dominare il segno dell’Ariete. Nell’ultima decade del mese, questo segno potrà raggiungere vette altissime ed arrivare a guadagnare soldi a palate.

Anche in amore l’Ariete non conosce ostacoli. Chi ha vissuto un momento difficile è riuscito a lasciarselo alle spalle ed ora potrà godersi la tanto meritata felicità.

La fortuna di Giove aiuta anche il segno del Toro, che potrà finalmente prendersi delle rivincite. Una buona intuizione porterà vantaggi a lavoro e guadagni cospicui.

Gli appartenenti a questo segno vivranno giorni davvero memorabili in cui tutto sembrerà più semplice e leggero.

Settimana davvero fortunata per questi 2 segni zodiacali che insieme ad Ariete e Toro riceveranno l’aiuto di Giove

Soldi e successo non mancano agli appartenenti al segno dell’Acquario, che potranno chiudere il mese in bellezza. Gli Acquario più intraprendenti cercheranno di cogliere quest’onda positiva per fare progetti anche ambiziosi.

I nati sotto questo segno pensano al futuro e potrebbero anche decidere di cambiare casa e di iniziare una convivenza. Questo è il momento perfetto per tentare la sorte, perché la fortuna è dalla nostra parte.

Tuttavia, occorrerà essere prudenti, perché questa situazione favorevole potrebbe infastidire qualcuno ed attirare antipatie.

Cancro

Sarà una settimana davvero fortunata per questi 2 segni zodiacali: infatti, oltre all’Acquario, anche il Cancro godrà dell’appoggio di Giove. I nati sotto questo segno sono persone molto positive e che difficilmente si lasciano abbattere. Questa caratteristica di recente ha permesso loro di stringere i denti ed affrontare crisi sia a livello personale che professionale.

Fortunatamente questo momento negativo è ormai alle spalle, poiché il lavoro è in ripresa e i guadagni tornano ad essere costanti e considerevoli.

Sul fronte dei sentimenti, per i Cancro l’appoggio del partner è fondamentale. Chi vive in coppia potrebbe cercare di coinvolgere l’altro in attività che permetteranno di aumentare l’intesa.

I single invece troveranno il modo di trascorrere più tempo con gli amici e la famiglia senza rimpianti.

