Dopo quattro settimane consecutive negative la Borsa italiana ha finalmente chiuso un’ottava in positivo. La settimana è iniziata molto bene, con un forte rimbalzo dopo molte sedute al ribasso. Poi nelle ultime tre sedute i prezzi hanno interrotto il recupero e sono leggermente calati.

Dopo lo spavento di Omicron, la variante sudafricana del Covid 19 che non fa più paura, sono tornati in auge i soliti due problemi. La diffusione dei contagi, specialmente in Europa e il rialzo dell’inflazione, di qua e di là dell’Oceano, hanno stoppato il recupero delle Borse.

L’aumento dei contagi in Europa, per colpa della variante Delta, fa temere per un periodo festivo sottotono penalizzato dalle restrizioni. Uno scenario che non piace agli operatori che frenano sugli acquisti delle azioni.

Anche l’inflazione crea incertezza, anche se oramai i mercati sembrano dare per scontato un rialzo dei tassi anticipato. In USA venerdì è stato diffuso il dato dell’aumento dei prezzi al consumo a novembre. Il valore è il massimo degli ultimi 40 anni. Solo un paio di mesi fa i mercati azionari americani sarebbero crollati per questa notizia; invece, venerdì hanno reagito compostamente chiudendo con buoni rialzi.

Settimana cruciale per Piazza Affari e per Wall Street mentre i mercati azionari attendono con apprensione questo appuntamento

Venerdì i tre maggiori indici azionari statunitensi hanno aperto sulla parità, ma poi col passare delle ore hanno guadagnato terreno. Questo è il segnale che gli operatori oramai danno per scontato il rialzo dei tassi entro i prossimi due trimestri del 2022. Da segnalare che mercoledì si riunirà il FOMC, Federal Open Market Committee, l’organismo della Federal Reserve. Ovviamente il mercato non si attende decisioni sui tassi in quella riunione. Tuttavia gli operatori si attendono indicazioni più precise sulla strategia della FED per il prossimo anno.

Sarà una settimana cruciale per Piazza Affari e per Wall Street mentre i mercati azionari attendono con apprensione questo appuntamento della FED. Alla luce di questi scenari cosa aspettarsi dalla Borsa italiana questa settimana? Il Ftse Mib venerdì ha chiuso in ribasso dello 0,3%, i prezzi hanno terminato a 26.721 punti. Purtroppo l’indice maggiore di Piazza Affari non ha chiuso il gap lasciato aperto nella giornata di venerdì. Nell’ultima seduta di Borsa, i prezzi dopo un avvio in terreno negativo, hanno recuperato per tutta la mattina. Poi nel pomeriggio sono scattate le prese di beneficio e i prezzi hanno chiuso vicino ai minimi della giornata. Oggi si potrebbe verificare uno scenario anticipato dai nostri Analisti. Ne parliamo nell’articolo: “Borse UE e Wall Street incerte ma con questo scenario Piazza Affari è in pole position per il record”.

Oggi i livelli del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) da tenere in considerazione sono 27.000 al rialzo e 26.500 punti al ribasso. Sei prezzi riusciranno a salire sopra 27.000 punti potranno raggiungere area 27.150/27.200 punti. Al ribasso una discesa del Ftse Mib sotto 26.650 punti, spingerà i prezzi fino a 26.500 punti. Qui l’indice dovrebbe rimbalzare. Se il calo continuasse lo scenario per la settimana si deteriorerebbe ulteriormente.

