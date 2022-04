Come ogni conoscitore dell’oroscopo saprà i segni zodiacali non sono tutti uguali. Dal punto di vista caratteriale, infatti, ce ne saranno alcuni molto irascibili e altri molto più tranquilli.

Sono tratti della persona che si noteranno anche non credendo nelle stelle. Sarà sufficiente conoscere, anche superficialmente, le caratteristiche principali dei diversi segni zodiacali.

Ovviamente non si tratta di una scienza, per questo motivo tanto farà la personalità e l’educazione ricevuta dal singolo.

Ma il carattere non è il solo tratto distintivo dei diversi segni, anche le paure potrebbero variare da un segno zodiacale all’altro.

Oggi si andranno a vedere le previsioni dell’oroscopo per la settimana di Pasqua e le paure di Cancro, Leone e Scorpione.

Settimana baciata dalla fortuna per Cancro e Scorpione ma non per questo segno zodiacale alle prese con una grande paura

I giorni che precedono la Pasqua saranno favorevoli per i nati sotto al segno del Cancro. Infatti Venere tornerà ad essere alleata e nuovi, interessanti, incontri potrebbero essere all’orizzonte.

Non mancherà il buonumore che neanche notizie avverse possono scalfire. Dal punto di vista lavorativo non bisognerà strafare né tentare di cambiare le carte in tavola. Per ora è meglio accontentarsi e attendere tempi migliori.

Il Cancro è un segno zodiacale molto timoroso e insicuro, caratteristica che spesso lo porta ad essere definito lunatico.

Questa paura di essere messo da parte innesca comportamenti irascibili e imprevedibili che potrebbero anche allontanare gli altri.

Scorpione

Lo Scorpione vivrà una settimana particolarmente tranquilla e interessante. Una vera settimana baciata dalla fortuna per Cancro e Scorpione.

Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità e nuovi progetti da accogliere con entusiasmo.

Ma non esiste solamente il punto di vista professionale, infatti anche l’amore sarà tendenzialmente favorevole grazie all’appoggio dei pianeti.

Le giornate che precedono la Pasqua, quindi saranno all’insegna della serenità.

Lo Scorpione è un segno zodiacale che ama molto proteggere la propria privacy, lo infastidisce la sola idea che estranei possano violarla.

Per questo motivo non è molto presente sui Social Network, tenderà a fare molta attenzione a cosa pubblica.

Una delle difficoltà maggiori è quella di avere fiducia nel prossimo, per essere completamente sinceri dovranno fidarsi completamente dell’altro.

Leone

Il periodo non è dei più facili per i nati sotto al segno del Leone, anche questa settimana darà filo da torcere.

L’irritabilità porta a comportamenti aggressivi e ingiustificati nei confronti degli altri. Non ci sono mezze misure e la prepotenza è l’unica arma utilizzata dai Leoni per far valere le proprie ragioni.

Ma attenzione ad abusarne perché si potrebbero indispettire gli altri, specialmente in campo lavorativo.

La settimana sarà all’insegna della procrastinazione e i risultati avranno difficoltà ad arrivare. Per lasciare da parte i cattivi pensieri si consiglia di impegnarsi almeno nello sport, una camminata o una corsa potrebbero aiutare.

I Leoni sono molto testardi, orgogliosi ed egocentrici. Non lo ammetteranno mai ma tendono a cercare l’approvazione degli altri in tutto quello che fanno. La disapprovazione, specialmente delle persone care, è uno dei timori più grandi per questo segno zodiacale. Questa settimana, a forza di procrastinare, i Leoni dovranno fare i conti proprio con il fallimento e la disapprovazione degli altri.

