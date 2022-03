Oggi è lunedì 14 marzo. Siamo ormai agli sgoccioli dell’inverno. La settimana appena iniziata, infatti, si chiude con l’equinozio di primavera, il giorno in cui giorno e notte hanno la stessa identica durata. Vediamo quindi quali sono le previsioni dello zodiaco per questa settimana centrale del mese di marzo. Tra l’altro, la Luna sarà la protagonista indiscussa di questi giorni. Venerdì 18 marzo, infatti, raggiungerà il massimo del suo splendore entrando nel segno della Vergine. Andiamo quindi a scoprire come questo evento astrale influirà su determinati segni zodiacali.

Settimana al top per Ariete, Vergine e Gemelli mentre un’ondata di sfortuna e guai sentimentali travolgeranno altri 2 segni zodiacali

Cominciamo dalle buone notizie. Parliamo quindi dei segni più favoriti questa settimana. Ariete e Vergine, dopo aver goduto di uno strepitoso weekend, continueranno ad essere i beniamini delle stelle. L’Ariete ama la primavera perché è la stagione del suo compleanno. In questo periodo specialmente, i pianeti donano ai nati di questo segno energia, forza e positività. Questo è quindi il momento giusto per affrontare – e risolvere – problemi e questioni complicate. Ci sono novità anche sul lavoro, campo nel quale si risolveranno varie situazioni intricate che, da tempo, sono in stallo. L’amore va a gonfie vele, soprattutto nella prima parte della settimana, con la Luna favorevole.

Grande energia e motivazione anche per la Vergine. La settimana dal 14 al 20 marzo darà grandi soddisfazioni in ambito lavorativo. Ci sarà anche qualche piacevole novità. Ma questo è solo l’inizio, perché per i nati della Vergine sarà una primavera super.

Concludiamo il terzetto dei segni fortunati della settimana appena iniziata parlando del segno dei Gemelli. Animati dal loro lato caratteriale più benevolo, i nati sotto questo segno godranno di una settimana splendida, con giornate più che positive in ogni ambito e sotto ogni punto di vista. Venere, complice, donerà anche grandi emozioni nella vita di coppia.

I 2 segni che saranno alle prese con tanti grattacapi

Ovviamente, stelle e pianeti non saranno benevoli con tutti. Dopo aver svelato che sarà una settimana al top per Ariete, Vergine e Gemelli, passiamo alle note più dolenti. Per il Leone sono previsti giorni non facili e neppure felici. Ciò è causato da una doppia opposizione: quella di Venere e quella di Marte. In amore, ma anche nei rapporti interpersonali, più in generale, i litigi e le discussioni saranno all’ordine del giorno. Questo non è quindi di certo il momento ideale per prendere decisioni importanti. Molto meglio ritagliarsi una pausa e attendere tempi, e congiunzioni astrali, migliori.

Una situazione molto simile attende il Cancro. Per i nati sotto questo segno, si prevedono infatti giorni piuttosto impegnativi, soprattutto nel campo delle relazioni. I litigi sono dietro l’angolo: con il partner, gli amici ed anche coi parenti più stretti. Se possibile, è meglio starsene per conto proprio. In ogni caso, mai agire troppo impulsivamente.

