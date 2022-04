Inizia una nuova settimana e come sempre siamo pronti a chiedere alle stelle cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Finalmente ci sono delle belle novità per alcuni segni zodiacali, che hanno patito le pene dell’inferno negli ultimi mesi. Arriva quindi una settimana 5 stelle extra lusso per questi 3 segni. Sette giorni che porranno le basi per una primavera da urlo. Meno bene, invece, Leone e Vergine che stanno per entrare in un periodo decisamente complesso e povero di soddisfazioni.

Pessime notizie per i Leone e i Vergine

Per Leone e Vergine inizierà proprio questa settimana la salita che li porterà a essere tra i segni meno fortunati di tutta la primavera. I Leone avranno Marte in opposizione. Una situazione che li renderà nervosi e irascibili come non mai. Questa volta non servirà nemmeno l’appoggio di Mercurio, che non farà che aumentare la vena polemica. Meglio imparare a contare fino a 10.

Settimana complessa anche per i Vergine, soprattutto sul versante sentimentale. Non mancheranno incomprensioni con il partner e anche i single avranno difficoltà a trovare compagnia. Sarà fondamentale fare di necessità virtù e approfittare di questi 7 giorni per recuperare affari lavorativi messi in stand-by. Potrebbero maturare e portare enormi soddisfazioni nella seconda metà del mese.

Settimana 5 stelle extra lusso per questi 3 segni che hanno sofferto tantissimo nei giorni scorsi mentre Leone e Vergine saranno accompagnati da una Luna nerissima

Finalmente torna a splendere il segno del Toro, che è reduce da un periodo pesantissimo. L’inizio settimana sarà ancora faticoso, ma già da martedì le cose cambieranno. Finalmente verranno riconosciuti gli sforzi fatti sul lavoro e il portafogli inizierà decisamente a sorridere. Molto bene anche la situazione sotto le lenzuola resa piccante dall’arrivo di Venere.

Luna, Saturno e Marte. Sono i tre astri guida che renderanno la settimana dei Gemelli davvero esaltante. I Gemelli non sbaglieranno un colpo e oltre a togliersi enormi soddisfazioni sul lavoro, avranno una vita sociale davvero intensa. I prossimi giorni saranno perfetti per un investimento, che porterà buoni frutti in futuro.

A chiudere la top 3 dei segni più fortunati troviamo i Pesci. Venere è entrata ufficialmente nel segno e renderà i Pesci veramente irresistibili. I nati sotto questo segno potrebbero trovare l’amore della vita nei prossimi giorni e anche se non lo cercano saranno una vera e propria calamita. Decisamente bene anche l’ambito lavorativo, che potrebbe essere scosso da una nuova e ben più remunerativa offerta. 7 giorni da segnare sul calendario.

