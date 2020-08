Settimana prossima sarà decisiva per questo titolo azionario: o riparte al rialzo per un guadagno del 70% o precipita. È questa la situazione in cui si trova Cerved Group, un titolo azionario la cui valutazione è molto diversa a seconda se si consideri il giudizio degli analisti o l’analisi fondamentale.

Per i primi il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione. del 21% circa. L’analisi basata sui fondamentali, invece, è un po’ meno clemente con il titolo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, Cerved Group risulta essere sopravvalutato.

Un aspetto positivo del titolo è il dato relativo ai primi sei mesi del 2020. Nonostante la forte crisi economica scatenata dalla pandemia, infatti, i ricavi sono stati 239,7 milioni di euro, in flessione del 2,6% rispetto ai 246,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. La nota dolente, invece, arriva dall’indebitamento che rispetto ai 549,5 milioni di euro del 31 dicembre 2019, era salito a a 608,98 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Come operare sul titolo allora? La parola all’analisi grafica e previsionale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Settimana prossima sarà decisiva per questo titolo azionario: o riparte al rialzo per un guadagno del 70% o precipita. Quali livelli bisogna monitorare per l’analisi grafica e previsionale?

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 7,3 euro. in rialzo dello 1,53% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve, time frame giornaliero, la tendenza in corso è ribassista, ma l’exploit rialzista ha fatto si che si venisse a creare una nuova opportunità per i rialzisti. Una chiusura giornaliera superiore a 7,4476 euro, infatti, farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso.

Scenario di medio/lungo periodo

Una tale chiusura potrebbe avere implicazioni positive nel medio/lungo termine. Una chiusura settimanale/mensile superiore a 7,3716/7,3662 euro, infatti, farebbe scattare un’accelerazione rialzista che ha un massimo potenziale rialzista in area 12,6 euro, +70% dai livelli attuali.

L’aspetto che induce alla prudenza è la difficoltà che le quotazioni stanno avendo nel superare l’area di resistenza. Sono ormai due mesi, infatti, che i rialzisti tentano di forzare la resistenza, ma senza successo.

Nel caso di continuazione della discesa, le quotazioni potrebbero raggiungere l’obiettivo di medio/lungo termine in area 2,8 euro per un ribasso di circa il 60%.

Approfondimento

Più passa il tempo, più diventa probabile un movimento molto violento e direzionale sul Ftse Mib Future