E mentre si prende il sole, distesi sul nostro lettino e si sta guardando il mare, la nostra mente è in cerca di “oceani di pace”. Ciononostante, pur avendo forte questo desiderio, difficilmente si può interrompere quel meccanismo nel quale ci troviamo già a pensare a settembre. Si sogna che al ritorno, come in un bel sogno, si ritroverà una vita sociale e che settembre possa regalarci sorprese.

Tanti i luoghi che non abbiamo potuto più frequentare in questi anni. Molte le attività chiuse per due anni, dove ognuno di noi andava per coltivare una passione, alla quale abbiamo dovuto rinunciare momentaneamente. Il nostro pensiero vaga e settembre poi verrà con l’album strepitoso di Sergio Rubino per rallegrare la fine dell’estate. Una volta tornati in città, lo ascolteremo in autunno mentre saremo di nuovo a svolgere le nostre attività quotidiane.

La musica e i suoi disagi

A proposito di luoghi che hanno avuto seri problemi, ci sono i musicisti e la musica con i loro concerti annullati. Quante volte i musicisti si sono chiesti se si poteva vivere di sola musica? Qualcuno ha detto no, pensando che era troppo rischioso. Poi, invece, qualcuno ha avuto il coraggio di dire sì. È a queste persone che va l’augurio che tutto possa riprendere al più presto, perché non debbano pentirsi di aver scelto, per passione, una strada che in questi anni ha avuto grandi problemi. Insomma, è stato doloroso questo periodo. Per il settore musicale come per tanti altri settori.

Torniamo alla musica

La musica ha un potere enorme. Per questo ascoltare la musica è una grande valvola di sfogo per la nostra testa. Non tutti sanno che la musica calma e aiuta anche a dormire meglio. Se si vuole approfondire questo argomento, si può leggere questo articolo che spiega la relazione tra la musica e il sonno, per capire tutti gli effetti benefici della musica.

Ora andiamo a vedere quale musica potrà allietarci in inverno. In particolare, ci occuperemo del cantautore Sergio Rubino che, con il suo brano “Giocare”, già dal 25 giugno 2021 ci ha regalato atmosfere alla Tim Burton. L’invito a guardare la vita con gli occhi dei bambini per riappropriarsi della curiosità e della conoscenza. L’album “Giocattoli Meravigliosi” che ascolteremo in uscita tra settembre e ottobre conterrà il brano “Giocare”. Il consiglio è quello di tornare alla vita e alla musica, riempiendo la nostra vacanza di note e melodie. Speriamo sempre che il ritorno sia dolce e diventi uno spazio di attesa di belle sorprese.