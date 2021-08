Milano si prepara al settembre della ripartenza per design e arte, e poi arriva il ciclone della fashion week. Dopo otto mesi senza eventi dal vivo, è il primo tentativo di rinascere e tornare (quasi) come in epoca precovid. È quasi certo che ovunque ci sarà l’obbligo del Green Pass o comunque un accesso a inviti selezionati. Ecco il calendario ufficiale del settembre caldo: la redazione Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa offre un riepilogo utile per visitare Milano se non ci siamo mai stati e non amiamo i weekend per nulla tranquilli.

Settembre caldo per design e arte a Milano, poi arriva la fashion week

Tutti pronti per design e arte a Milano, poi arriva la fashion week. Dal 5 al 10 settembre si terrà il Supersalone che quest’anno sostituisce il Salone del Mobile 2020. Presieduto da Maria Porro, in forma ridotta ma creativa, prevede una immensa vetrina collettiva di prodotti, stili, mostre e progetti. All’ingresso della Fieramilano Rho ci sarà una foresta di 200 alberi, dunque una meraviglia da vedere. In città si terrà invece la solita raffica di presentazioni, cocktail. Le grandi feste in showroom si terranno in zona San Babila, via Tortona e Porta Genova.

Art Week in contemporanea con grandi mostre

Dal 13 settembre si terrà invece l’art week, la settimana dedicata all’arte contemporanea con la Fiera e un calendario ricchissimo di inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, performance, iniziative speciali. Tra le mostre di punta ci sono “Autoritratto” al PAC, “Tina Modotti, Donne, Messico e Libertà” al MUDEC e “Painting is back” dedicata alla pittura italiana degli anni Ottanta che rese celebri Lucio del Pezzo, Enrico Baj e soprattutto Luigi Ontani. All’Hangar Bicocca espone Maurizio Cattelan curato da Vicente Todoli, mentre a Palazzo Reale si terrà la grande retrospettiva su Claude Monet. Ma ripartire senza una visita all’Accademia di Brera, la sorella del Louvre.

La moda tra physical e digital

Quindi si aspetta un settembre caldo per design e arte a Milano, poi arriva la fashion week. Il Comune col sindaco Beppe Sala punta su tutte queste manifestazioni e si prepara a gestirle con controlli molto severi. Ecco perciò dove godersi l’aperitivo glam durante la fashion week prenotando per tempo. Sarà un’edizione “phygital”, ospiterà infatti 28 sfilate fisiche e 24 contenuti digitali. Il Presidente della Camera della Moda Carlo Capasa vuole essere pronto a tutto, con ogni forma di narrazione, per presentare le tendenze fashion della primavera estate 2022. Ma soprattutto per vincere con la moda italiana in un momento in cui, dagli Azzurri ai Maneskin alla squadra olimpica italiana, siamo acclamati in tutto il mondo.