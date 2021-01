Il velluto è un tessuto che consente di essere chic e di non patire il freddo dell’inverno. Riuscire a indossarlo senza sembrare eccessivamente rétro richiede qualche attenzione. Il Team di ProiezionidiBorsa mostra sette modi d’indossare il velluto per un look impeccabile.

Gli accessori in velluto

Le tendenze degli ultimi tempi vogliono gli accessori come protagonisti di ogni look. Sono gli accessori a segnare, infatti, il confine tra un outfit d’alta moda e uno incompleto e cheap. Indossare il velluto con un cerchietto voluminoso realizzato con questo materiale è una prima idea. Si tratta di un accessorio assai di moda da un paio di anni, che corona i look anche dei personaggi più in vista.

Anche gli occhiali in velluto sono una tendenza recente che conquista sempre più spazio.

Il terzo modo d’indossare il velluto mediante un accessorio è poi la cinta, portata a mo’ di fusciacca, annodata intorno la vita. Così facendo, segniamo il punto vita e indossiamo il velluto con eleganza.

In ultimo, il berretto alla marinara in velluto, che conferisce uno stile francese bon ton sempre particolare.

Giacche e vestiti con spalline

Nei sette modi d’indossare il velluto per un look impeccabile compare la giacca in velluto. Per un look completo, abbinarla al pantalone (rigorosamente in tinta); per uno meno formale, invece, accostarla a un pantalone spezzato, rispettando sempre i giusti accostamenti di colore. Largo spazio anche ai mini dress con spalline pronunciate, un po’ anni ottanta ma sempre attuali. Meglio evitate lunghezze eccessive che, abbinate al velluto, fanno subito rétro.

La gonna in velluto

L’ultimo consiglio per indossare il velluto è quello di realizzare un outfit con una gonna realizzata con questo tessuto. Abbinare la gonna (di media lunghezza) a una camicia bianca con colletto e a degli stivali alti sopra il ginocchio è la scelta vincente.