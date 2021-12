Esistono poche cose appaganti come assaporare una tisana, un tè o una cioccolata calda durante le fredde serate invernali. Un’abitudine che i nostri avi hanno tramandato fino ai nostri giorni. Oggi andremo proprio a scoprire la ricetta di una bevanda tradizionale tipica della Toscana, che possiamo facilmente preparare anche a casa. E servono soltanto 3 ingredienti e un limone per preparare la bevanda che scalderà le sere invernali e che potrebbe aiutarci a digerire. Prima di scoprire di cosa si tratta, è obbligatoria una premessa. Tra gli ingredienti c’è anche il rhum. Quindi facciamo sempre attenzione a non esagerare e a consumarla con moderazione.

Chi ha un amico livornese oppure ha visitato almeno una volta la cittadina di Livorno avrà sicuramente sentito parlare del ponce. O addirittura l’avrà assaggiato e sarà rimasto stupito dalla bontà di questa antica bevanda. Il ponce ha, infatti, un sapore caldo e avvolgente, perfetto per riscaldarci nelle serate fredde. E in più potrebbe aiutare anche la digestione. Il segreto è il caffè. Il caffè sembra in grado di stimolare la secrezione di bile e succhi gastrici. Ovvero i due elementi più importanti nei processi digestivi.

Per preparare una tazzina di ponce alla livornese ci serviranno:

1 tazzina di caffè espresso ristretto;

3 cl di rhum (meglio se rhum fantasia);

1 cucchiaino di zucchero;

1 scorza di limone.

Come preparare il ponce alla livornese

Prendiamo il nostro bicchierino di vetro e mettiamo a sciogliere lo zucchero nel rhum. Se abbiamo a disposizione una macchina per il caffè espresso, dobbiamo usare il vapore per scaldare il composto. Non appena iniziano a comparire le bollicine in superficie, togliamo il bicchiere e facciamo sciogliere completamente lo zucchero.

Se invece possiamo usare solo la moka, dobbiamo far sciogliere rhum e zucchero in un pentolino. Anche in questo caso, quando compaiono le bolle dobbiamo spegnere il fornello.

Adesso dobbiamo essere abili. Prendiamo il bicchierino, incliniamolo e versiamo dentro il caffè. Se abbiamo fatto tutto bene, la crema di rhum e zucchero dovrebbe rimanere ferma in superficie. Aggiungiamo la scorza del limone e beviamo ben caldo.

Nel livornese esistono anche alcune varianti al ponce tradizionale. Possiamo, ad esempio, sostituire il rhum con il cognac per dare alla bevanda un sapore più secco e robusto. Oppure possiamo aggiungere al rhum due gocce di liquore all’anice. Daremo vita così a quello che a Livorno chiamano “ponce mezzo e mezzo”.

