Gli impegni di tutti i giorni non ci consentono di dedicarci alle nostre passioni per come vorremmo. D’altra parte, che sia per dovere o per piacere, anche cucinare richiede il suo tempo, che purtroppo scorre ad una velocità a dir poco supersonica. E quindi, quando si son già fatte le otto di sera e non abbiamo preparato niente, via libera a cibi precotti e pizza a domicilio. Tutto buono per carità, ma non possiamo andare avanti e alimentarci di solo cibo d’asporto o confezionato.

Come potremmo sfruttare al meglio il nostro tempo in cucina, senza tuttavia perdere ore ed ore davanti ai fornelli? Un modo c’è ed eccolo subito.

Servono soltanto 10 minuti per preparare un delizioso sformato dal cuore tenero e filante

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad una ricetta semplice, buona e da realizzare senza fatica e lungaggini varie. Inoltre, bastano anche pochi ingredienti ed ecco che avremo uno sformato di zucchine fatto a regola d’arte.

Vediamo cosa ci serve:

½ kg di zucchine;

2 uova piccole;

100 grammi di formaggio a pasta filata;

100 grammi di prosciutto cotto;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

olio, sale e pangrattato q.b.

100 grammi (circa) di burro.

Procedimento

Iniziamo dalle zucchine, laviamole, tagliamole a fette sottili e cuociamole leggermente in padella. Una volta cotte, frulliamole e versiamo il composto in un’apposita ciotola. Uniamo il parmigiano e le uova e mescoliamo per bene. Nel frattempo, imburriamo la teglia scelta per cuocere, aggiungiamo un po’ di pangrattato e versiamo metà del nostro composto. A questo punto, sarà bene dare la forma di una vera e propria torta, con i bordi rialzati ed il centro più basso. Quindi, aggiungiamo proprio al centro il formaggio a pasta filata e il prosciutto cotto. Chiudiamo il nostro manicaretto con il resto dell’impasto e adagiamo qualche piccolo quadratino di burro in superficie.

In forno e sulla tavola

Servono soltanto 10 minuti per preparare un delizioso sformato dal cuore tenero e filante e ora pensiamo ad infornarlo a 180 gradi.

Qui il tempo sarà un po’ più lungo, perché la cottura richiederà circa 40 minuti, ma nel frattempo potremo fare tante altre cose. Apparecchiare la tavola, fare una doccia calda e magari semplicemente rilassarci davanti alla tv o con un buon libro e un calice di rosso.

Ed ecco che i 40 minuti saranno passati più velocemente di quanto pensavamo e la nostra incredibile cena sarà finalmente pronta. Facile, veloce e sicuramente economica.

Bimbi e adulti ne andranno pazzi e noi potremo mangiare in modo sano e goderci un buonissimo pasto genuino e fatto in casa.