Il cibo stimola tutti i sensi, partendo dal gusto e raggiungendo vista e olfatto. Non è un caso che i grandi chef e i critici gastronomici annusino il cibo prima di assaporarlo lentamente in un boccone. Questo è ancora più importante quando si parla di pasticceria.

Certamente, la scelta delle materie prime gioca un ruolo importantissimo quando si tratta di preparare dolci profumati. Per esempio, questa farina è fenomenale per preparare dolci dall’aroma irresistibile, anche se meno conosciuta.

In questo caso, servono davvero pochi ingredienti per fare a casa quest’estratto di vaniglia senza alcol con cui profumare tutti i nostri dolci. Infatti, non solo questa ricetta è adatta anche ai piccini (per la mancanza dell’alcol), ma è possibile usarla in tanti modi diversi. L’estratto di vaniglia è ottimo se impiegato per ciambelle, biscotti, frullati e, persino, creme e budini.

Cosa è necessario per la sua preparazione

6 bacche di vaniglia;

60 grammi di zucchero semolato;

30 grammi di miele di acacia;

60 grammi di glucosio;

60 grammi di pectina;

100 grammi di acqua.

I primi passaggi e qualche utile premessa

La convenienza non è da meno perché, con queste dosi, è possibile preparare il quantitativo necessario per aromatizzare più di 20 dolci. Per un risultato ancor più naturale, poi, è utile preparare in casa anche la pectina.

Per preparare l’estratto di vaniglia versare zucchero, glucosio, pectina e acqua in un pentolino con fondo spesso. Portare quasi a bollore, mescolando il composto a fuoco dolce. Appena il liquido inizierà a mostrare le prime bollicine occorrerà attendere esattamente 8 minuti.

Nel frattempo, tagliare le bacche in piccoli pezzetti e inserirli nel bicchiere di un frullatore a immersione.

Dopo 8 minuti di bollore, occorrerà alzare leggermente la fiamma. Inizieranno a formarsi delle bollicine più voluminose. Dopo 3 minuti, eliminare la pentola dal fuoco e lasciare riposare lo sciroppo. Bisognerà attendere l’eliminazione della schiuma formatasi in superficie.

Ora, trasferirlo nel bicchiere con le bacche e lasciare riposare per 5 o 6 minuti. In questa fase occorre prestare molta attenzione a non scottarsi per via delle alte temperature.

Ora basterà frullare tutto per il tempo necessario a ottenere una pasta molto sottile e finché la vaniglia non sarà quasi più visibile. Versare in un contenitore con chiusura ermetica, ben sterilizzato. Essa si conserva per circa 2 mesi. Con il tempo l’aroma sarà ancor più intenso.

