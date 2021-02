Quando non si conosce quali ristoranti offre la propria città, di solito si chiede a internet. Sia per consultare un menù che per scoprire magari nuovi locali. Il web è la vetrina più esaustiva per scegliere cosa mangiare. Specialmente visto che, ancora per qualche tempo, i ristoranti resteranno chiusi per cena. Quindi l’unica soluzione è prendere d’asporto.

Scegliere tra tutte le proposte, anche dei vari food delivery, è difficile. Specialmente perché ogni tanto capita qualche intoppo. Per esempio il cibo consegnato non corrisponde a quello ordinato o non è di qualità. Pertanto è necessario conoscere i criteri di valutazione che danno più garanzie nella scelta del ristorante. Sebbene non si sarà mai sicuri al 100% di un ristorante nuovo fin quando non lo si prova. Ma servono 5 minuti e 5 caratteristiche per scegliere il ristorante d’asporto perfetto. Ecco come fare.

Un’occhiata al sito

La ricerca parte con la cucina che si desidera. Ristorante italiano, pizza, ristorante cinese, etnico, rosticceria etc… Quando si è selezionata una serie di possibili locali, si controlla se esiste un sito di riferimento. Un sito web fatto bene, che presenti la storia del ristorante, la filosofia della cucina e il menù aggiornato, è un invito in più a scegliere quel locale.

Anche i social network collaborano a costruire una buona immagine del locale: foto dei piatti e della clientela, della location e delle proposte o degli eventi culinari della settimana. Tutto aiuta nella scelta.

Sul sito o sui portali del food delivery in genere si trovano anche i menù. In genere è preferibile un ristorante che abbia meno scelta ma che usi ingredienti selezionati. Quando è presente un menù del giorno è più probabile che i prodotti siano freschi e non surgelati. Un menù ben fatto è sicuramente un punto a favore per quel ristorante.

Non sempre il menù sul sito del ristorante o sui social media presenta anche i prezzi. Nel food delivery invece sono sempre espliciti. Il rapporto qualità prezzo è un parametro che fa differenza. Se si è certi della qualità, qualche euro in meno permette di optare per uno o l’altro ristorante.

Esistono poi diversi portali online che forniscono recensioni di clienti soddisfatti o meno. Informarsi sui giudizi che altri clienti hanno espresso prima, può essere d’aiuto. È sempre bene guardare le recesioni più recenti, nel caso di cambiamento di gestione. Da notare tuttavia che non tutti hanno gli stessi gusti. Inoltre le recensioni possono essere false o scritte da amici. In ogni caso, il controllo sulla veridicità delle recensioni è abbastanza rigido. Se un ristorante ha una valutazione bassa e recensioni pessime, non è proprio il caso di provarlo.

E a proposito di amici: oltre alle recensioni su internet, farsi consigliare da un amico è sempre più sicuro.

