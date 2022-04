Capita a tutti di essere colti da un’irrefrenabile voglia di dolce. Una fetta di torta, in effetti, può essere di conforto nelle giornate tristi e rendere più gioioso un pomeriggio con gli amici. Basta pensare al profumo inebriante che ha una torta appena sfornata per decidere di mettersi all’opera.

Due sono le ricette classiche più semplici e veloci da preparare, la crostata e la torta di mele. A base di frutta, rappresentano la genuinità della natura trasformata in un dessert goloso. Purtroppo, però, bisogna guardarsi dal mangiare troppi zuccheri e grassi per non venir presi dai rimorsi.

Ecco perché nella rubrica di Cucina di ProiezionidiBorsa si trovano sempre alternative light che, tuttavia, non rinunciano al piacere di un dolce. Pensata anche per chi è a regime e chi ha a cuore la propria linea, servono 10 minuti e 2 mele per quest’irresistibile strudel a base di mele senza burro e zucchero.

Ingredienti per la pasta e il ripieno

Per la nostra versione dello strudel avremo bisogno di pochi ingredienti:

250 g di farina semi integrale o di farro;

100 ml di succo di mela o acqua;

50 ml di olio d’oliva;

3 mele;

40 g di pinoli o noci;

succo di mezzo limone;

30 g di uvetta;

50 g di miele;

1 cucchiaio di pasta di mandorle o altra frutta secca;

2 pizzichi di sale;

cannella.

Servono 10 minuti e 2 mele per questo insolito strudel leggero e fragrante dal ripieno cremoso senza burro e zuccheri aggiunti

Iniziamo la preparazione lavando le mele, di cui possiamo lasciare anche la buccia se biologiche. Tagliamole a dadini e, in una ciotola, uniamo il succo di limone, 20 grammi di miele, l’uvetta, un pizzico di sale, la cannella e lasciamo riposare giusto il tempo di preparare la pasta. Nel frattempo, tostiamo i pinoli o le mandorle.

In un’altra ciotola mescoliamo la farina, l’olio, un pizzico di sale, 30 grammi di miele e l’acqua (o succo di mela) fino a ottenere una pasta liscia e omogenea. A questo punto stendiamo l’impasto cercando di ottenere una sfoglia il più sottile possibile. Ora, solo su un lato, spalmiamo la pasta di mandorle. Ricopriamo il resto della sfoglia con il ripieno di mele lasciando 5 cm da ogni bordo.

Gentilmente chiudiamo su se stesso lo strudel e sigilliamo i lati. Inforniamo il nostro dolce in forno preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Se vogliamo, possiamo spennellare la superficie con poco olio emulsionato con poca acqua. Adesso godiamoci il nostro dolce senza zucchero.

