C’è poco da fare: la fine della primavera è un momento cruciale per la cura del giardino di casa. Chi lo vuole sistemato, profumatissimo e ricco di vita non deve assolutamente trascurare alcuni importanti accorgimenti.

Il terriccio dei ciclamini, per esempio, deve essere sempre leggermente umido. Perciò, bisogna fare in modo che tra una innaffiatura e l’altra non si asciughi mai completamente.

Le piante di casa in questa fase dell’anno vanno tenute il più lontano possibile da termosifoni e fonti di calore. L’aria secca, infatti, accorcia loro la vita. Attenzione anche ai tubi che corrono dietro le pareti.

Proprio in questi giorni, invece, è il periodo della semina dei piselli odorosi. I semi vanno tenuti a bagno nell’acqua tiepida per una notte per ammorbidirli e favorire la germinazione. Dovremo poi interrarli uno a uno alla profondità di mezzo centimetro, in vasetti di quattro o sei centimetri di diametro e riempiti con terriccio da semina.

Subito dopo bisogna bagnare il substrato con un nebulizzatore. Il tutto va coperto con una pellicola di plastica per qualche giorno. Infine, dobbiamo sistemare i vasetti all’aperto, in posizione riparata. Questo è un ottimo modo per decorare l’angolo verde di casa con una pianta profumatissima.

Servirebbero ortensie, piselli odorosi e non solo per riempire il balcone e la casa di colori stupendi e angoli profumatissimi

Anche chi possiede una pianta del caffè deve intervenire in questi giorni per renderla ancora più bella. Se non fiorisce più, potrebbe dipendere dal fatto che non riceve molta luce diffusa.

Il suggerimento è dunque di collocarla lontano il più possibile dal termosifone. L’ideale sarebbe tenerla in una stanza dove la temperatura non scende mai sotto i 18 gradi. Considerando la sua crescita veloce e lo sviluppo radicale piuttosto esuberante, potrebbe avere bisogno di un rinvaso una volta all’anno. Il terriccio ideale è quello universale, mescolato con un 40% di terriccio per acidofile.

Gli inizi di marzo sono il periodo ideale per cambiare vaso all’ortensia, specialmente nella sua variante a foglia di quercia. In questo modo l’estate prossima darà una fioritura ancora più generosa. Per farlo, bisogna estrarre la pianta dal vaso e grattare via un po’ del vecchio terriccio lungo i lati della zolla e sotto.

Poi dovremo inserire la pianta in un contenitore di qualche centimetro più largo. Dovremo riempire gli spazi vuoti con terriccio fresco per acidofile, misto a un po’ di concime a lenta cessione. Subito dopo il rinvaso, non dobbiamo dimenticare di bagnare bene.

Dunque, servirebbero ortensie, piselli odorosi e non solo per riempire i nostri spazi casalinghi di bellissimi colori, ma dobbiamo dargli le giuste cure.

