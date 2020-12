Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In cucina certamente il gusto è il senso più importante da tenere in considerazione, ma non dobbiamo mai dimenticarci che anche l’occhio vuole la sua parte. Infatti dedicare la giusta attenzione all’impiattamento e alla presentazione di una pietanza permetterà a chi la mangia di apprezzarla ancora di più. Per questo dovremmo servire il salmone in questo modo per stupire e deliziare tutti, la sua raffinatezza infatti non potrà lasciare indifferente nessuno.

Ingredienti

Il piatto che andremo a preparare è una gustosa tartare di salmone aromatizzata agli agrumi. Si tratta di un perfetto antipasto di Natale, ma è anche adatto come fresco secondo per la stagione estiva. Vediamo quali sono le dosi per 4 persone:

500 gr di salmone fresco abbattuto;

5 arance;

1 limone;

1 sedano;

olio extravergine d’oliva q.b.;

salsa di soia q.b.;

erba cipollina q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

semi di sesamo tostati q.b..

È importantissimo accertarsi dell’avvenuto abbattimento del salmone. Per scongiurare qualsiasi problema è comunque opportuno riporlo nel congelatore per 24 ore prima di procedere con la preparazione.

Preparazione della tartare

Per iniziare laviamo il salmone, dopodiché con un coltello dalla lama liscia tagliamo via la pelle e con l’aiuto di una pinzetta spiniamolo. Asciughiamolo quindi con cura. A questo punto possiamo tritarlo grossolanamente al coltello per creare la tartare; seguiamo le fibre per mantenerne la morbidezza. Tritiamo anche il sedano, l’erba cipollina e il prezzemolo e uniamoli al salmone in una ciotola. Aggiungiamo quindi un filo d’olio, poca salsa di soia, il succo del limone, il succo di un’arancia, il sale e i semi di sesamo tostati. Giriamo quindi attentamente con un cucchiaino e lasciamo riposare per 1 o 2 minuti. Attenzione però a non lasciarlo troppo, altrimenti l’acido citrico cuocerà il pesce.

Ora dobbiamo impiattare la nostra tartare. Se vogliamo possiamo depositarla nel piatto semplicemente con un cucchiaio. Per un risultato più elegante possiamo creare una forma con l’aiuto di un coppapasta tondo. Infine dovremmo servire il salmone in questo modo per stupire e deliziare tutti. Prendiamo le 4 arance avanzate, tagliamo via la parte superiore e svuotiamone l’interno. Inseriamo quindi la tartare e serviamola dentro l’arancia posta su un piatto. I nostri ospiti rimarranno senza parole e si leccheranno i baffi!