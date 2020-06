Servire a tavola un primo a costo quasi 0: gli spaghetti all’alloro.

Pochi primi come questo possono vantare un rapporto prezzo-qualità così conveniente. Ecco perché possiamo servire a tavola un primo a costo quasi 0: gli spaghetti all’alloro. Nel caso poi, avessimo due degli ingredienti principali nel nostro orto, cioè pomodori e alloro, allora la spesa per approntare questo primo sarebbe davvero esigua! Di una facilità unica, veloci da preparare, gli spaghetti all’alloro rappresentano un’alternativa di valore sulla nostra tavola. Senza considerare che questa pianta, già dall’antichità era conosciuta e apprezzata quale rimedio per i mali di stomaco e i disturbi digestivi. Inoltre è facile da coltivare anche sul terrazzo di casa. E darà tante soddisfazioni.

Gli ingredienti della ricetta

Considerando sempre 4 persone, ci occorreranno:

– 400 grammi di spaghetti

– 300 grammi di pomodori freschi o pelati

– 1 cipolla

– Sale e pepe

– 10 foglie di alloro

– Olio extra vergine

– Pecorino o parmigiano

La preparazione semplice e veloce

Per servire a tavola un primo a costo quasi 0: gli spaghetti all’alloro, impiegheremo davvero poco:

– Preparare un soffritto con olio e cipolla

– Aggiungere metà del pomodoro fresco, tagliato a pezzetti o metà pelati

– Far saltare su fiamma viva e aggiungere sale e pepe

– Estrarre la pasta al dente

– Versare pasta e sugo in una padella con cui far saltare il tutto

– Unire l’altra metà del pomodoro o dei pelati e le foglie d’alloro, che, schiacceremo con la forchetta

– Servire con un’abbondante spazzolata di pecorino o di parmigiano

Un abbinamento degno

L’alloro, elemento principale per intensità di gusto del nostro piatto, chiama un vino intenso, secco e, possibilmente bianco, come il Trebbiano d’Abruzzo o quello di Romagna. Se però decidiamo di abbondare col pecorino e bilanciare i sapori, ecco che potremmo anche virare su un rosso come Chianti Classico Doc o il Sangiovese.