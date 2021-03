Probabilmente non ci fermiamo spesso a pensare a quanto tempo della nostra vita passiamo dentro casa. Soprattutto in questi mesi, dove le limitazioni e le restrizioni ci impediscono di andare in tantissimi luoghi, le ore che abbiamo accumulato dentro le abitazioni sono innumerevoli. Di certo non vi è nulla di strano nel passare molto tempo dentro la propria casa. Per la maggior parte di noi inoltre rappresenta il luogo dove, più di tutti, preferiamo stare. Proprio per questo però, è necessario che l’ambiente sia pulito e soprattutto libero da sostanze inquinanti.

Un pericolo invisibile

Lo smog e l’inquinamento sono uno dei problemi più importanti degli ultimi anni. L’inalazione di queste componenti a lungo andare infatti, ahimè, porta a delle conseguenze da non sottovalutare. Se all’esterno ciò che possiamo fare è limitato al cercare di non inquinare la nostra città o il nostro paese, dentro la nostra casa invece possiamo e dobbiamo ingegnarci al fine di purificare l’aria. Un grande aiuto, come in molti sapranno, lo abbiamo in questo da alcuni tipi di piante. Infatti servirà semplicemente mettere questa pianta in cucina per giovare di straordinari benefici.

Il clorofito chiomato

Il Chlorophytum Chiomato è una pianta che ha origine nel continente africano. Nonostante questo è molto comune anche nel nostro paese, e fa parte dell’arredamento in diverse case italiane. Il motivo per cui questa pianta è così amata è molto semplice. Difatti in molti lo conoscono, e lo sfruttano giustamente a loro beneficio. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Infatti servirà semplicemente mettere questa pianta in cucina per giovare di straordinari benefici. Come abbiamo avuto modo di vedere in passato, alcuni tipi piante hanno la capacità di assorbire, e dunque di eliminare dall’atmosfera, diverse sostanze.

Non soltanto la formaldeide, ma anche altre particelle potenzialmente nocive. Il Clorofito oltre a possedere queste caratteristiche, riesce anche ad assorbire un’importante quantità di monossido di carbonio. Ciò vuol dire che se posizionato in ambienti strategici, quali ad esempio la cucina, potrebbe risultare uno strumento utilissimo per la nostra salute. Considerato il tempo che molti di noi passano a cucinare, e dunque a respirare varie sostanze, avere un aiutante di questo tipo non può che farci del bene. Mettiamolo in questo luogo della casa e i nostri polmoni non potranno far altro che ringraziarci.