Se spesso non vediamo l’ora che arrivino il pranzo e la cena, molti di noi odiano poi dover lavare i piatti. Non c’è niente di meglio, quindi, di una ricetta che sporca meno pentole e padelle possibile! Per questa ragione oggi proponiamo un piatto gustoso ma facile da preparare.

Tutto l’occorrente

Come già detto, serve una sola padella per cucinare questo gustosissimo piatto sano, ricco di verdure e dal sapore esotico! Ma quali sono gli ingredienti che ci servono? Il gusto esotico di questo piatto ci è dato dagli ingredienti a base di cocco e dal curry.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Avremo quindi bisogno di olio di cocco (perfetto anche per gli impacchi ai capelli!), latte di cocco (meglio senza zucchero), curry in polvere, sale, pollo e zucchini. A piacere è anche possibile aggiungere un po’ di cipolla.

La ricetta

Per questa ricetta ci serve una padella capiente anche se prepariamo solo una o due porzioni. Dovranno infatti starci comodamente tutti gli ingredienti! È anche importante che la padella abbia i bordi un po’ alti. Per prima cosa dobbiamo mettere un paio di cucchiaini di olio di cocco sulla padella. Questi si scioglieranno non appena la metteremo sul fuoco. Ora bisogna tagliare gli zucchini e la cipolla a rondelle sottili. Mettere il tutto suo fornelli a fuoco medio. Nel frattempo possiamo iniziare a tagliare il nostro pollo in straccetti. Quando gli zucchini iniziano a essere cotti, possiamo insaporirli con un po’ di sale o del dado da brodo fatto in casa secondo questa ricetta. A questo punto aggiungiamo gli straccetti di pollo.

Questi devono cuocere da entrambi i lati ma non importa se l’interno è ancora tenero. Dopo che il pollo è leggermente cotto, aggiungiamo un bicchiere abbondante di latte di cocco al tutto. Ora è il momento anche di unire il curry in polvere. La quantità dipende dai gusti personali e dal tipo di curry. Mescolare bene e lasciare cuocere senza coperchio. Possiamo servire prima che il latte si sia del tutto asciugato per una consistenza simile a una zuppa. In alternativa possiamo aspettare che il latte si consumi del tutto. Serve una sola padella per cucinare questo gustosissimo piatto sano, ricco di verdure e dal sapore esotico, e non ne faremo più a meno!