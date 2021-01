Netflix durante il periodo natalizio ha sfornato tantissime nuove serie TV che stanno avendo un grandissimo successo, dato sicuramente dalla bellezza di queste ma forse anche dal fatto che quest’anno le festività natalizie si sono passate in casa. Prima della grande serie di successo “Bridgerton”, uscita il 25 dicembre, è uscita “Tiny Pretty Things”.

Questa è stata creata da Michael MacLennan e segue la storia della ballerina Neveah che arriva alla famosa scuola di danza Archer a Chicago per prendere il posto di una studentessa morta. Una volta entrata, la sua vita cambierà, tra nuovi amori, rivelazioni sulla morte della studentessa e forse un altro omicidio?

Serie TV e film sulla danza come Tiny Pretty Things da non perdere

Anche questa serie TV è confermata per una seconda stagione, ma se si è amanti della danza esistono tantissimi altri prodotti Netflix da non perdere. Un film dal cast stellare (presenti sono Maryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Kerry Washington) e assolutamente da vedere è “Prom”. Il film, diretto da Ryan Murphy, segue un gruppo di star di Broadway in declino a causa dell’ultimo show, che non è piaciuto molto alla stampa locale. Per tornare a far parlare di sé, questo gruppo di attori decide di cambiare la vita di una giovane studentessa dell’Indiana la quale vuole andare al ballo di fine anno (Prom in inglese ndr.) con la propria fidanzata.

Oppure una serie TV da non perdere è “Break”. Questa racconta la storia di Lucie, che dopo un grave incidente cerca di riscoprirsi come ballerina. Lucie incontrerà Vincent un talentuoso ragazzo che lotta contro le sue insicurezze. Imperdibile anche il film “Work it”. In questo film una liceale, per entrare nell’università del padre defunto, crea una gruppo di danza per vincere una vera e propria battle.

Ed ecco quindi le serie TV e film sulla danza come Tiny Pretty Things da non perdere per i veri appassionati!

Approfondimento

Netflix torna ad aumentare gli abbonamenti.