Certe volte capita che la sfortuna sembra proprio perseguitarci, altre volte però ci aspettano giorni e giorni di belle sorprese. È proprio questa l’occasione per questi tre segni zodiacali che godranno del favore della dea fortuna.

Vergine e Bilancia davvero al top

Per gli appartenenti al segno della Vergine questa seconda settimana di aprile parte davvero con lo sprint giusto. Iniziamo da subito con una mentalità da atleta, pronti ad iniziare la corsa più importante della nostra carriera. Cerchiamo di organizzarci il più possibile e prevedere in anticipo qualche tiro mancino da parte della sorte ma, tutto sommato, non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Confidenza e sicurezza di sé saranno le parole d’ordine di questa settimana che saprà presentarci tutte le opportunità di cui avevamo bisogno. Lasciamo perdere le influenze tossiche e concentriamoci sui nostri obiettivi, sapendo bene che dovremo fare qualche piccolo sacrificio. Dal punto di vista delle finanze, aspettiamoci qualche entrata inaspettata che andrebbe però subito investita e non sperperata. Nel fine settimana concediamoci qualche svago d’eccezione, anche perché ce lo saremo indubbiamente meritato.

Un altro segno, poi, che inizierà la settimana da leoni è poi quello della Bilancia: grinta ed energia saranno davvero senza fine grazie anche all’influsso della Luna. Lasciamoci andare e fidiamoci del nostro istinto in questi giorni in cui non potremo proprio sbagliare. Unico consiglio è quello di fare attenzione ad evitare gli equivoci e le situazioni troppo confuse: se un rapporto ci sembra poco chiaro e trasparente probabilmente non merita il nostro tempo e attenzione. Utilizziamo diplomazia e pazienza per evitare qualche mina vagante nel posto di lavoro, ma concentriamoci su l’obiettivo e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Serenità, sorpresa e tanto altro sono in attesa per questi fantastici segni zodiacali baciati dalla fortuna

Vincitore della settimana è invece il segno dello Scorpione per il quale l’orizzonte sembra roseo e privo di complicazioni. Per gli appartenenti a questo segno inizia un periodo di riposo ben meritato frutto delle settimane di duro lavoro appena passate. Gli obiettivi raggiunti nella scorsa settimana ci permetteranno di schiarirci le idee e godere con orgoglio dei risultati raggiunti. Concediamoci una piccola vacanza o un ritiro spirituale perché è proprio la che verremo sorpresi da un fantastico regalo. Ricordiamoci però che per far fruttare questa opportunità dovremo mantenere una mentalità aperta ed essere pronti a rischiare. L’effetto sarà davvero stupefacente e il risultato potrebbe anche cambiarci la vita come mai avremmo pensato sarebbe potuto accadere. Questo perché serenità, sorpresa e tanto altro sono in attesa durante questa settimana davvero fortunata.

