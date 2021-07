La Redazione di ProiezionidiBorsa tiene ai suoi Lettori e cerca sempre di proporre consigli utili anche per proteggere la loro salute. Recentemente gli Esperti del sito hanno parlato di come chi ha tatuaggi dovrebbe stare attento durante l’estate e seguire questi 2 consigli. Questo perché il sole è un potenziale nemico della pelle, ancor più se questa è tatuata. Non solo per ragioni estetiche e per preservare l’integrità del disegno, ma soprattutto per stare sereni sotto al sole con i tatuaggi senza rischiare gravi malattie della pelle.

Nell’articolo precedente si è parlato di come ci si può proteggere in caso di un tatuaggio fresco, realizzato da poco. Il tempo d’attesa ideale, dopo la seduta dal tatuatore, è di circa un mese. In alcuni casi particolari, quando la pelle è molto delicata, è opportuno che questo tempo si protragga. Meglio quindi non organizzare nuovi tatuaggi in prossimità delle ferie o di week end al mare: ma se proprio nasce tutto spontaneamente, i consigli che la Redazione ha già specificato sono ottimi da seguire.

Consigli generali

Queste precauzioni sono però fortemente raccomandate solo nel primo periodo. Per i tatuaggi più vecchi, magari di anni, come ci si deve invece comportare? Ci sono accorgimenti specifici o si può stare tranquilli? Ecco tutti i consigli dei dermatologi.

Anche quando un tatuaggio è completamente guarito, il rischio di reazioni allergiche non si esaurisce. I coloranti negli inchiostri dei tatuaggi contengono particolari additivi che possono procurare irritazioni anche a distanza di molto tempo dalla seduta con il tatuatore.

E, spesso, si tratta di reazioni causate da un’esposizione al sole non corretta. Queste problematiche possono verificarsi anche dopo anni. Gli amanti dell’abbronzatura devono tenere presente che può esserci una perdita di intensità del colore del tatuaggio. Per mantenerlo integro e proteggere la pelle, dunque, bisogna comunque avere alcuni accorgimenti.

Sereni sotto al sole con i tatuaggi senza rischiare gravi malattie della pelle

Tendenzialmente, con i tatuaggi vecchi la crema solare può essere utilizzata ma va cercata quella più adatta sia alla pelle che ai pigmenti del disegno. Quelli con inchiostro nero sono più resistenti di quelli colorati, quindi basteranno prodotti più generici. Quelli colorati, invece, hanno bisogno di particolari attenzioni in più.

In generale, è buona norma utilizzare prodotti con un fattore di protezione molto alto, dai 50 in su. Inoltre sarebbe opportuno che gli ingredienti utilizzati nel prodotto comprendano sempre elementi idratanti e lenitivi, resistenti all’azione dell’acqua e ricchi di sostanze come omega 3, omega 6, omega 9 e acque termali.