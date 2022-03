Serena Grandi frequenta la Chiesa evangelica e si racconta in TV tra fuori onda pepati e nuove verità

Così “grande” non l’avevamo ancora vista. Ci era sfuggita negli ultimi anni. Ieri sera ospite della trasmissione «Belve» su Rai 2 condotta da Francesca Fragnani, Serena Grandi ha svelato se stessa. 63 anni e un peso molto diverso dagli anni dei suoi maggiori successi professionali. Il suo aspetto fisico paga gli «errori della malasanità» ha sempre detto. Una vita, la sua, fatta di alti e bassi. Successi professionali, storie tormentate, problemi con la giustizia. Oggi vive in una casa vista mare in Romagna che pare lascerà a breve per andare a vivere a Milano.

Il passato

Sulle sue presunte relazioni con Silvio Berlusconi, Giovanni Agnelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano e Bettino Craxi, smentisce. Però ci sarebbe stato un fuori onda in cui avrebbe detto di non ricordare bene e che comunque a casa sarebbe stata seguita dal figlio. Quindi, meglio sorvolare. Ha anche raccontato di essere stata costretta a mentire nel 2003 quando ha avuto problemi con la giustizia. In manette, poi il processo e ancora il risarcimento di circa 60milioni di euro.

La Chiesa evangelica

Molto attiva sui social, Serena Grandi condivide su Facebook i video in cui partecipa «Alla Parola della Grazia» in quel di Riccione. Si tratta di appuntamenti tenuti dalla Chiesa evangelica cui, stando alle sue dichiarazioni, partecipa l’attrice. Tramite il suo profilo comunica infatti: «la preghiera mi rassicura. Ho deciso di mettermi a servizio degli altri».

La carriera

Nasce a Bologna e si trasferisce a Roma. Recita prima con Renato Pozzetto e in TV accanto a Carlo Verdone nella miniserie «Sogni e bisogni». Negli anni Ottanta recita per Marco Risi e con Roberto Benigni. Nel 1990 recita con Alberto Sordi nel film «In nome del popolo sovrano» e vince un Telegatto con il film «Donna d’onore». Tra i suoi lavori recenti, la partecipazione al film di Paolo Sorrentino «La Grande Bellezza», poi il reality Grande Fratello Vip dove ha preso parte nel 2017. Lo scorso anno ha dato alle stampe un’autobiografia.

È stata sposata per circa sette anni con Beppe Ercole di vent’anni più grande di lei. Con lui ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1989. Del figlio dice essere la sua gioia più grande. Racconta di essersi sempre dedicata agli altri attraverso iniziative di volontariato e di voler continuare.

Un volto camaleontico

Una donna che comunque mantiene un certo fascino ed è capace di farsi seguire in TV e nelle sue interviste. Capace di reinventarsi e far parlare di sé. Anche con molti chili in più.

