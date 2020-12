Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’atmosfera ideale per una cena di coppia è una delle premesse essenziali per una bella storia d’amore. Ecco perché non si devono trascurare i dettagli per creare un clima in cui due persone possano entrare subito in sintonia. Se è vero che i dettagli sono importanti, però, ancora più importante è quello che mettiamo in tavola per una cena perfetta. In questo articolo ProiezionidiBorsa consiglia come passare una serata romantica con questi spiedini sfiziosi senza lavare i piatti dopo cena. Al massimo si dovrà fare lo sforzo di lavare un paio di calici.

Serata romantica con questi spiedini sfiziosi senza lavare i piatti

La ricetta di cui stiamo parlando è semplice e veloce da preparare. Si tratta di spiedini di gamberi con la pancetta. Tutto ciò che serve è la scelta di prodotti di eccellente qualità provenienti dai diversi territori italiani. Vediamo di seguito quali ingredienti occorrono per 2 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

14-16 gamberoni rossi di Mazara del Vallo;

2 etti di pancetta tesa (chi preferisce può usare il lardo di Colonnata);

aceto balsamico di Modena IGP q.b. (facoltativo)

Preparazione

Il primo passo da compiere è la pulizia meticolosa dei gamberi. Dunque eliminiamo la testa, il carapace e il budello. Se preferiamo possiamo lasciare la coda, altrimenti rimuoviamo anche quella. A questo punto tagliamo a fettine sottilissime la pancetta o il lardo, procurandoci tante fette per quanti sono i gamberoni.

Prima di iniziare ad assemblare i due ingredienti, premettiamo che si possono marinare i gamberoni con olio, sale e pepe prima di procedere. Chi intende saltare questo passaggio, allora, può direttamente rivestire i gamberoni con le fettine di pancetta. Il gioco è fatto. Non resta che mettere i nostri gamberoni nel forno preriscaldato a 180° per 8-10 minuti. Il risultato sarà ottimale: la pancetta creerà una crosta croccante all’esterno, mentre i gamberoni rimarranno morbidi e umidi all’interno.

Una volta prelevati dal forno, prendiamo i gamberoni e li inforchiamo con un lungo spiedino. Ne mettiamo 4 o 6 pezzi a seconda del peso e della dimensione dei crostacei. Volendo, ora, possiamo aromatizzare i nostri spiedini con delle gocce di aceto balsamico di Modena.

Tutto quello che si deve fare, infine, è scegliere una nobile bottiglia di bollicine e gustarsi gli spiedini disposti in una brocca di terracotta.