Chi è a dieta da una vita lo sa bene: ci sono degli alimenti a cui non possiamo assolutamente dire sì. Benché, girando per gli scaffali dei supermercati, ci ritroviamo spesso dinnanzi a pacchi di prodotti pubblicizzati come dietetici è sempre meglio non fidarsi. I biscotti, per esempio, come praticamente tutti dolci e possono considerarsi il vero tabù per la dieta. Non sempre, però. L’eccezione è garantita da una ricetta per biscotti ipocalorici che sta letteralmente spopolando. Senza zucchero farina e burro questi biscotti fatti in casa sono squisiti. E, come se non bastasse, questi biscotti fanno a meno anche delle uova. Vediamo di seguito quali sono gli ingredienti che servono per prepararli e come prepararli passo dopo passo.

Senza zucchero farina e burro questi biscotti fatti in casa sono squisiti

Sono light, sani e allo stesso tempo squisiti questi biscotti che fanno a meno di zucchero, burro, farina e persino delle uova. Per prepararli non serve essere provetti chef, né servono ingredienti costosi. Al contrario, abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

200 grammi di fiocchi o di crusca d’avena;

100 grammi di albicocche secche;

50 millilitri di olio extravergine di oliva, sostituibile anche con olio di semi di girasole o di lino;

30 millilitri di acqua;

3 cucchiai di bacche di goji;

1 cucchiaio di uvetta o di cioccolato fondente a scaglie;

sale quanto basta.

Gli ingredienti sono considerati per circa una quindicina di biscotti. Ora passiamo alla preparazione.

Preparazione

Per preparare i nostri biscotti, per prima cosa mettiamo in un recipiente i fiocchi d’avena, l’olio, le albicocche secche, l’acqua e il pizzico di sale. A questo punto, muniti di un frullatore a immersione, amalgamiamo il tutto. Già dopo qualche secondo dovremmo ottenere una soluzione dalla consistenza densa e appiccicosa. Ora formiamo i biscotti lavorando l’impasto con le mani e adagiamoli su una teglia ricoperta da carta forno.

Solo a questo punto prendiamo l’uvetta o la cioccolata fondente fatta a pezzetti e incastoniamola all’impasto.

Preriscaldiamo il forno a 160 gradi. Quando è pronti, inforniamo la teglia con i biscotti e lasciala cuocere per circa 15 minuto sempre a 160 gradi. Solo dopo, alziamo la temperatura del forno a 180 gradi e lasciamo cuocere altri 5 minuti, passando la teglia al ripiano più basso del forno. In questo modo i biscotti si doreranno e risulteranno croccanti, pronti a deliziare il nostro palato senza compromettere la dieta.

Approfondimento

Anche la dieta degli atleti prevede questi dolci perché fanno bene