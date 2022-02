Le cosce di pollo in padella sono un invitante secondo piatto facile da realizzare e che accontenta anche i palati più complicati. Alle volte, potrebbero essere proprio i nostri bambini ad andarne ghiotti, soprattutto se accompagnate con appetitosi ingredienti come patate o piselli. Tuttavia, la maggior parte delle preparazioni si somigliano, ragion per cui spesso potremmo andare alla ricerca di una ricetta differente. Nella ricetta che andremo a proporre, oltre ad utilizzare degli ingredienti appetitosi, andremo a sostituire il classico alcolico utilizzato per sfumare con un ingrediente inaspettato. Infatti, oltre al vino, allo spumante o al liquore, possiamo sfumare le nostre preparazioni anche con bevande analcoliche. Dunque, in questa ricetta, senza vino ma con mela, pere e un ingrediente a sorpresa, andremo a realizzare un piatto squisito e delicato.

Dolci profumi

La frutta di stagione, oltre ai dolci, si presta anche alla preparazione di piatti salati. Spesso, ad esempio, riesce a impreziosire il gusto di verza, cavolo, carne o pesce. Mele, pere e altri frutti di stagione, utilizzati come ingredienti per le nostre ricette, ci regalano una vera e propria esplosione di sapori e odori. In questa ricetta, andremo a preparare delle cosce di pollo con mela e pere.

Vediamo gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

8 cosce di pollo;

400 g di funghi champignon;

80 g di pancetta a dadini affumicata;

2 pere;

una mela;

una cipolla;

una tazzina di succo al mirtillo rosso;

un rametto di prezzemolo;

un cucchiaino di aceto;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale, pepe q.b.

Senza vino ma con mela, pere e pochi gustosi ingredienti possiamo cucinare le cosce di pollo in padella per un irresistibile secondo piatto

Prima di dedicarci alla preparazione del piatto, dovremmo rendere meno dolce il succo di mirtillo, quindi, lo mescoleremo con un cucchiaino di aceto.

A questo punto possiamo iniziare la preparazione, sbucciando e tritando finemente la cipolla.

Versiamo un cucchiaio d’olio in padella e lasciamo appassire la cipolla con 2 cucchiai d’acqua per qualche minuto. Aggiungiamo le cosce di pollo e lasciamole rosolare, rigirandole su entrambi i lati, per circa 5 minuti. Bagniamo le cosce con il succo e le lasciamo insaporire per qualche minuto. Copriamo la padella e proseguiamo la cottura a fiamma dolce per circa 15 minuti, aggiungendo un bicchiere d’acqua calda.

Prepariamo il condimento

Nel frattempo, procediamo con la pulizia dei funghi. Li laviamo e rimuoviamo la parte terrosa, infine li tamponiamo con della carta assorbente e li affettiamo in maniera sottile. Uniamo i funghi e la pancetta in padella e mescoliamo tra loro gli ingredienti. Alziamo leggermente la fiamma, aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo cuocere ancora per qualche minuto le cosce di pollo. Copriamo la padella, abbassiamo la fiamma e proseguiamo la cottura per circa 10 minuti.

A questo punto, dobbiamo dedicarci alla pulizia della frutta. Sbucciamo le pere e la mela eliminando i torsoli e tagliamo a fette spesse la pera e a dadini la mela. Aggiungiamoli nella padella, mescoliamo amalgamando gli ingredienti e copriamo nuovamente il tutto, lasciando terminare la cottura per circa 15 minuti. A cottura ultimata, cospargiamo questo goloso secondo piatto con del prezzemolo tritato fresco e serviamo in tavola.