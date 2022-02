I più rigorosi hanno progettato di mantenersi leggeri ed evitare gli eccessi per quanto riguarda l’alimentazione ancora per qualche giorno, per prepararsi alla cenetta di San Valentino.

In effetti, lo speciale avvenimento porterà inevitabilmente a sgarrare il regime salutistico a cui molti si stanno ancora attenendo per rimediare alle abbuffate natalizie.

C’è chi trascorrerà la serata in un ristorante più o meno gourmet e chi degustando specialità tipiche della località scelta per festeggiare.

Non dimentichiamo, poi, tutti quelli che si lasceranno conquistare dalle coccole culinarie del partner, che per l’occasione potrebbe sfoderare un’inaspettata maestria ai fornelli.

Ebbene, per tutti coloro che hanno deciso di lanciarsi nell’impresa di imbastire la cena perfetta, ecco un dessert di impatto, ma assolutamente leggero.

Senza uova, burro e farina, questo tortino al cacao, infatti, è goloso ma sano, nonché veloce e di semplice esecuzione.

Il modo migliore per concludere una cena speciale. Inoltre, se ben riuscito, potrebbe diventare un dolce stratagemma a cui fare appello negli occasionali periodi detox.

Tortino fit al cacao e cocco

Il classico tortino di cioccolato dal cuore morbido viene rivisitato in chiave fit senza rinunciare al ghiotto connubio cacao e cocco: assolutamente da non perdere.

Ci occorreranno:

biscotti tipo Pavesini al cacao;

1 yogurt magro o greco;

1 cucchiaio di cacao amaro;

3 cucchiai di acqua calda;

cocco grattugiato;

latte di cocco o normale.

Senza uova, burro e farina, questo tortino al cioccolato è il dolce perfetto da mangiare anche a dieta

Innanzitutto, foderiamo un pirottino in alluminio per tortini o muffin con della pellicola trasparente.

Inzuppiamo, quindi, i biscotti nel latte e utilizziamoli poi per rivestire le pareti e la base dei pirottini appena sistemati.

A questo punto, farciamo la ciotolina ottenuta con dello yogurt magro, al cocco o alla vaniglia, a seconda del gusto personale.

Non resta che ripiegare le estremità dei biscotti che fuoriescono dal bordo del pirottino verso l’interno, in modo da chiudere la superficie superiore del tortino.

Mentre lo lasciamo riposare in frigo per circa due ore, prendiamo una ciotolina in cui amalgamare acqua e cacao fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Una volta tolto il tortino dal frigorifero, guarniamolo con la salsa al cacao appena descritta e completiamo l’opera spolverando con granella di cocco.

Consigli

Il suggerimento è quello di prepararlo nel tardo pomeriggio e di conservarlo in frigorifero per mantenere lo yogurt alla giusta temperatura.

Tiriamolo fuori almeno 5- 10 minuti prima di consumarlo, così che rimanga consistente e cremoso al punto giusto, evitando di risultare eccessivamente molle.