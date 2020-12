Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per vedere qualche turista per le strade italiane bisognerà attendere ancora mesi. Purtroppo il Governo ha imposto nuove regole e nuove restrizioni per il coronavirus. Confturismo Confcommercio ha fatto i conti e annuncia che senza turismo l’Italia va a picco. Le sole strutture turistico-ricettive, nei prossimi 30 giorni, registreranno un meno 10,3 milioni di turisti. 3,9 stranieri e 6,4 italiani, abituati a fare le vacanze natalizie sono obbligati a stare a casa.

Gli spostamenti

I trasferimenti tra regioni costringeranno tutti a fare le vacanze nei comuni di residenza. Questa platea di vacanzieri, in 30 giorni circa spendevano, in altri tempi, circa 8,5 miliardi di euro. Gli italiani, con uno scenario simile, non hanno proprio voglia di pensare alle vacanze. Gli italiani non hanno proprio voglia di concedersi una vacanza a causa del rischio coronavirus.

Una situazione catastrofica

I nostri connazionali non hanno la propensione a viaggiare. I progetti di vacanza sono rinviati all’estate 2021. Il turismo, con i suoi 190 miliardi di valore della produzione, rappresenta un ruolo strategico per l’economia nazionale. Gli italiani non hanno proprio il desiderio di spostarsi a breve. Infatti, gran parte degli intervistati indica il prossimo luogo della vacanza una località di mare. Perciò per chi vive di turismo da montagna non fa i salti di gioia.

L’attuale blocco degli spostamenti durante le festività natalizie ha fatto saltare la stagione invernale nella sua interezza. Purtroppo gli ultimi provvedimenti hanno seriamente messo a rischio la tenuta del turismo in Italia. Infatti, gli operatori di questo settore non lavorano da 9 mesi. Un lockdown prolungato che avrà effetti deleteri sull’occupazione nei prossimi mesi.

Le associazioni protestano

Le associazioni di categoria hanno più volte incalzato il Governo. Quest’ultimo ha prolungato il bonus vacanze ma in effetti con la normativa vigente sugli spostamenti non potrà essere usufruito durante il periodo natalizio. Perciò, il comparto turistico non sa a quale Santo votarsi. Su un punto tutti sono concordi: senza turismo l’Italia va a picco.