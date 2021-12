Le feste sono sempre più vicine e quasi tutti hanno già deciso quale sarà il menù definitivo. Anche quest’anno i protagonisti saranno alcuni piatti tipici della nostra tradizione, come il capitone e il baccalà. A tal proposito, suggeriamo il segreto per rendere il baccalà croccantissimo e gustoso con questo ingrediente che molti hanno in cucina.

Tra chi porterà in tavola 10 portate e chi si terrà più leggero, ciò che accomunerà davvero tutti è la preparazione degli antipasti. Una festa che si rispetti, infatti, non potrebbe esistere senza la preparazione di almeno un paio di antipasti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Questi, infatti, sono in assoluto la parte più sfiziosa del pasto, in cui si può liberare la fantasia ed esprimere tutta la propria creatività. Chi volesse un’idea originale, potrebbe sperimentare questo tris di ricette di pesce economiche e buonissime perfette per le feste.

A volte, invece, non è necessario perdere molto tempo in cucina. Basta assemblare gli ingredienti giusti, tagliare qualche pezzo di formaggio ottimo e salumi profumati, e il gioco è fatto. Ecco, quindi, un’idea perfetta per preparare un tagliere di salumi e formaggi che si sposano benissimo gli uni con gli altri.

La lista di questi formaggi e salumi ci farà venire fame anche solo leggendo e i nostri ospiti rimarranno davvero a bocca aperta. Ecco cosa metteremo sul nostro tagliere.

Senza spendere un capitale, questo tripudio di salumi e formaggi profumati e deliziosi è l’antipasto perfetto per le feste

La semplicità paga sempre e noi lo sappiamo bene. Per questo motivo abbiamo pensato a questo meraviglioso tagliere di salumi e formaggi, sfiziosi e davvero invitanti.

Ci servirà un tagliere in legno naturale come base della nostra preparazione. Gli esperti consigliano di utilizzare un tagliere di legno con venature a vista, per l’oggettiva bellezza estetica dell’oggetto.

Ecco quali sono i formaggi più buoni da sistemare sul nostro tagliere

Partiamo con un classico, il blu di vacca. Latte vaccino e striature blu danno a questo formaggio un sapore deciso, e ne fanno un pezzo forte della tradizione casearia delle Alpi piemontesi, da sempre. La ricetta è tramandata da secoli, e ancora oggi è uno dei più buoni di tutta la produzione. L’ideale è accompagnarlo a confetture e miele.

Uno spettacolare formaggio impreziosito dal tartufo

A fianco al blu di vacca, non potrà mancare la toma al tartufo. Questa volta siamo davanti ad un prodotto a pasta pressata, composto da 2 tipi di latte: di capra e vaccino. Gli artigiani producono questo formaggio prelibato nelle Langhe piemontesi. Il tocco prezioso dato a questi formaggi sono le scaglie di tartufo, che aggiungono un leggero sapore di tartufo davvero spettacolare.

Un formaggio a pasta molle per concludere

Infine, chiudiamo con un formaggio a pasta molle per accontentare tutti i gusti: la robiola di capra. Anche questa volta siamo di fronte ad un sapore deciso, che si scioglierà in bocca grazie alla morbidezza della sua pasta.

L’ideale per completare il tagliere sarà affiancare a questi splendidi formaggi, fette di salame, pancetta, coppa e lardo. Posizioniamo vicino al tagliere vasetti con mieli e confetture varie, e il gioco è fatto! Senza spendere un capitale, questo tripudio di salumi e formaggi profumati e deliziosi è l’antipasto perfetto per le feste.