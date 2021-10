Con la ripresa della vita sociale dobbiamo stare molto attenti alla nostra linea. È pur vero che adesso praticamente tutti gli impianti sportivi sono aperti, ma lo sono anche bar e ristoranti. E, questo ci sta portando a rifarci dei quasi due anni di isolamento e penitenza. In modo particolare, dovremmo stare attenti ai famosi e gustosissimi apertivi. Vere e proprie bombe sulla nostra salute e soprattutto sul peso forma. Ma esistono anche altri cibi che mangiamo sempre e possono rivelarsi trappole per la bilancia. Senza saperlo ecco i 5 alimenti più calorici che portiamo a tavola rischiando di ingrassare. Così come dobbiamo fare attenzione ai cibi processati perché causano malattie.

Come rinunciare ai formaggi

È rinomata in tutto il Mondo la nostra tradizione casearia. Eccezionali i nostri formaggi vaccini, caprini e pecorini. E, chi più ne ha più ne metta, anche per il piacere di farsi la bocca assieme magari a un pezzo di pane fragrante. Attenzione però che moltissimi dei nostri formaggi stagionati abbondano di colesterolo e grassi saturi. Ecco perché sarebbe invece meglio mangiare più spesso quelli freschi come la ricotta, con molte meno calorie.

Il principe delle nostre tavole

Se il formaggio non manca mai sulle tavole degli italiani è difficile evitare quello che potremmo definire il “principe” degli aperitivi. Ci riferiamo al salame, di cui l’Italia è eccezionale produttrice, che non manca mai sui taglieri più gustosi. Qui parliamo veramente di contenuti calorici e di colesterolo davvero importanti.

Senza saperlo ecco i 5 alimenti più calorici che portiamo a tavola rischiando di ingrassare

Facevamo riferimento sopra alla pericolosità dei famosi aperitivi. Sicuramente importanti e piacevoli da un punto di vista sociale, per la linea sono invece dei veri e propri killer. Difficile trovare infatti aperitivi a base di succhi di agrumi e verdure. I cocktail, i salatini, le patatine e gli affettati formano infatti un poker calorico di assoluto rispetto. Cerchiamo di non abusarne eccessivamente.

I calorici fast food e le caramelle

I nostri Lettori più fedeli sanno quanto ricordiamo l’importanza di non esagerare con il “cibo spazzatura” dei fast food. Ci può stare di portare i nostri figli ogni tanto a mangiare hamburger e patatine, ma se diventa un’abitudine non fa certo bene alla salute. Come ricordano sempre gli studi medici. E, a proposito di bambini, ricordiamo anche come non faccia loro bene abusare di dolcetti e caramelle. Qui, spesso zuccheri, coloranti e grassi abbondano ma mancano completamente i nutrienti.

