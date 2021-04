La pulizia è un’attività quotidiana che tutti dobbiamo praticare.

Costa fatica, tempo e pazienza ma in casa dobbiamo inevitabilmente mantenere ambienti ordinati e salubri.

È una soddisfazione vedere brillare e splendere le varie stanze della casa, ci permette di assaporare il profumo di pulito in ogni stanza.

Una delle cose più noiose in assoluto sono le incrostazioni che si formano molto facilmente, soprattutto quando parliamo del water.

Spesso, finiamo per impazzire cercando il prodotto giusto al supermercato, sprecando tempo e denaro, quando abbiamo la perfetta soluzione già in casa.

Proprio così, senza saperlo abbiamo tutti in casa la perfetta soluzione a costo zero per igienizzare il WC, è naturale ed economica.

Aceto di vino bianco

Questo prodotto ha delle proprietà straordinarie, l’aceto infatti è anche un incredibile alleato per l’igiene della casa.

La sua utilità risiede nelle sue proprietà antibatterica e disinfettanti, capaci persino di eliminare il calcare ovunque si trovi.

L’aceto, sia pure che diluito in acqua, è un fenomenale alleato per la pulizia del bagno.

Soprattutto se il problema consiste in un wc incrostato, basterà ricoprirne le macchie con questo prodotto lasciandolo agire finché non si saranno solidificate.

Infine, rimuoviamo il prodotto, e quindi le macchie: strofinando con uno scopino vedremo il nostro gabinetto tornare a splendere.

Altri utilizzi

Sempre rimanendo sul tema della pulizia del bagno, questo prodotto è anche adatto per rimuovere il calcare dei rubinetti.

Basterà realizzare un composto di acqua calda, aceto bianco, inserirlo in uno spray e spruzzarlo sulle aree dei rubinetti interessate.

Attendiamo mezz’ora che agisca, passiamo un panno sulle superfici e ci saremo liberati velocemente di questo fastidioso problema.

Inoltre, con aceto e l’acqua calda potremo anche pulire specchi e vetri: uniamo i componenti in uno spruzzino e applichiamo il contenuto sulla superficie.

L’aceto, grazie alla sua straordinaria azione, rimuove e disinfetta in un batter d’occhio lo sporco dei vetri.

Dopo aver pulito con una spugna, prendiamo dei fogli di giornale ed usiamoli per rimuovere gli aloni di bagnato e tutto tornerà a splendere!