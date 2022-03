Le conseguenze degli aumenti non le sentiremo solo sull’immediato, ma anche potenzialmente sulle prossime vacanze. Con 2 ricadute: la prima direttamente su un budget familiare in difficoltà quotidiana. La seconda con gi aumenti che potrebbero colpire anche il settore turistico, impedendoci la classica vacanza estiva. Quella che desideriamo e meritiamo tutto l’anno. Anche pochi giorni in riviera, ma almeno per tagliare l’aria, come si dice. Magari, trovando tutto pronto, senza l’assillo di preparare da mangiare e seguire la casa. O, comunque, con qualche bella offerta in appartamento. Ecco, allora che la nostra Redazione anche oggi vuole proporre ai Lettori una meta marina tra le più economiche. Ma non per questo meno bella, anzi.

Tra mare e Maremma

Spesso rinunciamo a prenotare le vacanze in Toscana a causa dei prezzi. La riviera di questa meravigliosa Regione non sarebbe tra le più economiche, secondo i turisti, ma offre comunque delle offerte da non perdere. Impossibile pensare di prenotare delle soluzioni in mete che siano frequentate dai vip o dalle moderne influencer. Solo la loro presenza rischia infatti di far lievitare i prezzi. Ma, non ci sono solo mete costose in Toscana, perché c’è anche Castiglione della Pescaia. Un salto tra mare e Maremma, con full immersion nella natura. Proprio l’ideale per chi non vuole spendere troppo e cerca di scaricare le tossine dello stress.

Senza rinunciare alle meritate vacanze ecco una meta mare low cost facile da raggiungere e perfetta per tutte le età

Appoggiandoci ai maggiori siti di prenotazioni italiane, Castiglione della Pescaia risulta molto apprezzata per questo tipo di soluzione:

case vacanza;

campeggi;

appartamenti;

hotel;

camere sul mare;

agriturismi.

Scorrendo i giudizi dei turisti, ai primi posti i voti medi superano l’8, sfiorando quasi il 9. Abbiamo simulato la prenotazione di una settimana a giugno appena finite le scuole, per una famiglia con 2 bambini e possiamo spendere attorno ai 600 euro.

Hotel con piscina ma anche case vacanza intere

Senza rinunciare alle meritate vacanze Castiglione della Pescaia offre anche hotel e B&B. Strutture apprezzate con piscine, ma anche campeggi e intere case vacanza. Vicino al mare o nell’immediato entroterra. Offerte in questo momento soprattutto sui residence, con sconti anche del 10% prenotando in anticipo. Molto apprezzati anche gli hotel direttamente sul mare, ma qui il prezzo sale, portandosi attorno ai 2.000 euro e più, per una settimana con sola colazione nella soluzione sopra riportata. Sicuramente, visti i chiari di luna del momento economico, potrebbero essere queste le ore per prenotare le vacanze 2022 facendo proprio un buon affare.

