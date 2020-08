E’, insieme alla carta di identità, il documento più importante. Ed è più importante della patente (facoltativa). Ma la Tessera Sanitaria non è facoltativa, è obbligatorio averla. E’ necessaria quando si tratta con la Pubblica Amministrazione, e non solo con la Sanità, pubblica o privata. Eppure tutti la sottovalutiamo.

Senza questo documento, sono problemi per tutti. Specialmente quando scade. Ecco perché è importante averlo sempre valido. Ma quando termina il suo periodo di validità come può essere rinnovato? Te lo spieghiamo in questo articolo.

Senza questo documento, sono problemi per tutti

In ottica di digitalizzazione del nostro Paese, la Tessera Sanitaria sta acquisendo un ruolo sempre più importante. E acquisirà sempre più importanza. E’ fallace trascurarne tutte le funzioni che oggi questo documento ci offre e che molti neanche immaginano. Ne citiamo solo alcune: ci permette di potere usufruire di moltissimi servizi della Pubblica Amministrazione, di controllare i nostri dati sanitari online. Offre la possibilità di potere prenotare visite, acquistare farmaci e inserire le spese sanitarie della dichiarazioni dei redditi precompilata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tutte queste funzioni, e quelle che si aggiungeranno in futuro, rendono la card un documento importantissimo. E che deve essere sempre in corso di validità. Quindi di seguito vediamo come potere rinnovare la Tessera Sanitaria in scadenza (o scaduta).

Come si ottiene e si rinnova

La Tessera Sanitaria viene rilasciata gratuitamente a tutti i cittadini che hanno un codice fiscale. Ha una durata di sei anni. Obiettivo principale della card è garantire l’assistenza sanitaria al cittadino su tutto il territorio italiano e comunitario. Quindi in caso di necessità, con la Tessera Sanitaria si può ricevere assistenza anche nei 27 Paesi della UE.

Ha validità 6 anni per i cittadini italiani e 1 anno per i residenti stranieri nel nostro Paese. La sua data di scadenza è indicata sul fronte e sul retro della card. A scadenza, sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad assicurarsi che venga recapitata al nostro indirizzo di residenza. Quindi non occorre fare nulla per rinnovarla, solamente attendere che arrivi per posta. Ma se al termine della sua validità non fosse ancora stata consegnata, occorrerà recarsi al più vicino ufficio ASL e richiedere una nuova spedizione.

E tu hai controllato quando scade la tua tessera sanitaria?

Per saperne di più

La digitalizzazione è un fenomeno molto diffuso. E il web è il nuovo campo dove prosperano le truffe. Una delle più famose è il phishing. Se non vuoi caderci anche tu, leggi qui come funziona e come evitarla.