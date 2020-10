Ci sono alimenti che sono importanti per il nostro organismo come la pasta e il pane. Eppure questi cibi, che sono la base della dieta alimentare, sono sempre più rari sulle tavole degli italiani. A torto, perché oltre a essere una fonte di energia, la loro assenza nella alimentazione può portare a gravi problemi di salute. Ecco perché.

Se consumati senza eccesso, pane e pasta non fanno ingrassare

Pane e pasta un tempo erano alimento principale degli italiani. Ci sono scene memorabili con la pasta in film di Alberto Sordi e di Totò. Eppure, oggi, se ne consuma sempre meno, perché il pane costa sempre di più e perché la pasta fa ingrassare. Ma in questi due alimenti si trovano i carboidrati, che sono la fonte principale di energia per il nostro organismo. È errato pensare che siano nemici della linea. Lo sono solo nella misura in cui se ne fa un eccessivo consumo.

Ma d’altronde questo vale per ogni alimento. Anche per l’acqua. Bere due litri d’acqua al giorno è salutare ma se beviamo 5 litri, si sta male. I carboidrati fanno ingrassare solamente quando il glucosio, assunto in eccesso dal nostro organismo, viene trasformato in grasso, che poi si deposita nel tessuto adiposo. Pancetta e maniglie dell’amore vengono solamente per un eccessivo consumo di pasta e pane.

Senza questi alimenti la vostra salute può avere grossi problemi

Ma il nostro organismo ha necessita di carboidrati perché ne sono la fonte principale di energia. Non solo. I carboidrati sono fondamentali per le funzioni energetiche del cervello.

I carboidrati danno energia immediata all’organismo. La FAO e l’OMS, l’Organizzazione Mondiale di Sanità, consigliano che l’energia necessaria ad un organismo in una giornata provenga per il 55%-75% da carboidrati.

Una dieta low carb, senza pane e pasta, non solo è sconsigliata ma può essere anche dannosa per l’organismo. Secondo una pubblicazione della Fondazione Veronesi, senza questi alimenti la vostra salute può avere grossi problemi.

Nella guida è scritto chiaramente come una dieta estrema, a basso contenuto di carboidrati, può incrementare problemi cardiovascolari. Inoltre può creare problemi ai reni e al fegato. Ed infine, può favorire l’insorgenza di alcuni tumori.

