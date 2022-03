Per preparare una colazione ricca e abbondante non servono molti alimenti e pasticci vari. Bastano in realtà due o tre pietanze di cui siamo golosi e che possano darci la giusta carica mattutina. Se optiamo per una colazione dolce, la scelta potrebbe ricadere su biscotti o pane morbido su cui spalmare creme e marmellate. O semplicemente potremmo mangiare qualche fetta di crostata o torta fatta in casa.

Una torta soffice, digeribile e molto gustosa

Per questo motivo potremmo decidere di cucinare una torta molto leggera e facilmente digeribile che ci sazierà e ci soddisferà. Grazie allo yogurt magro a base di frutti di bosco potremmo preparare una torta soffice che delizierà il palato di grandi e bambini. I frutti di bosco lasciano quel retrogusto di fragole, mirtilli e lamponi che piacciono tanto ai bambini. Essi sono anche tra i frutti preferiti dagli adulti per via delle proprietà antiossidanti. E preparare una soffice torta con yogurt magro al posto di latte e burro ci permetterà di digerire meglio questo dolce.

Ingredienti:

3 uova;

150 g di zucchero;

250 g di yogurt magro ai frutti di bosco;

300 g di farina 00;

10 ml di olio di semi;

una bustina di lievito per dolci;

una bustina di vanillina;

scorza grattugiata di mezzo limone;

zucchero a velo quanto basta.

Senza latte e burro questa torta leggera e morbida è adatta a grandi e piccini e profuma di fragole e mirtilli

Montiamo i bianchi d’uovo dopo averli separati dai rossi. Ci vorranno circa 10 minuti prima che diventino densi e spumosi. In un’altra terrina mettiamo i rossi e aggiungiamo lo zucchero. Utilizziamo una frusta per farlo incorporare bene. Poco dopo aggiungiamo i bianchi d’uovo continuando a girare per amalgamare il tutto. Uniamo anche l’olio di semi a filo e poco dopo lo yogurt ai frutti di bosco. Setacciamo la farina e aggiungiamola all’impasto. Successivamente aggiungiamo anche il lievito per dolci e la bustina di vanillina. Infine, buttiamo una spruzzatina di scorza di limone grattugiato. Darà un delicatissimo retrogusto alla torta.

Aiutandoci sempre con la frusta continuiamo a girare fino a che tutti gli ingredienti non si siano incorporati bene.

Ungiamo la teglia con un po’ d’olio o burro e spolveriamo con un po’ di farina. Versiamo il preparato e inforniamo a 180 gradi in un forno preriscaldato e statico. Cuociamo per circa mezz’ora e serviamo calda decorando con una spolveratina di zucchero a velo.

Senza latte e burro questa torta a base di yogurt e frutti di bosco delizierà i palati di tutti i membri della nostra famiglia e vorremmo farne subito un’altra.