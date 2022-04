Con i primi caldi inizia la stagione dei dessert freddi o semifreddi. In particolare la cheesecake ha una consistenza ideale per il palato. Dopo lo strato di biscotto croccante sopraggiunge la crema fresca che si scioglie lentamente fondendosi con le glasse. In questo articolo vedremo come preparare una cheesecake che farà la gioia anche dei più piccoli.

Senza forno ma con il cioccolato questa straordinaria cheesecake che si scioglie in bocca ci regalerà veri attimi di gioia

Il cioccolato è un ingrediente insolito per una cheesecake, dove si predilige la frutta per guarnite. Dopo averla assaggiata, però, non potremo non inserirla fra le nostre ricette preferite.

Ingredienti per la base:

300 grammi di frollini al cacao;

120 grammi di burro.

Ingredienti per il ripieno:

2 tavolette di cioccato fondente (100 grammi ognuna;

300 grammi di formaggio spalmabile;

6 cucchiai di latte;

250 grammi di mascarpone;

120 grammi di zucchero ea velo;

10 grammi di colla di pesce;

250 grammi di panna fresca.

Per la glassa:

160 ml acqua;

150 ml panna fresca;

75 g cacao amaro;

22 cucchiai di zucchero semolato;

8 g di colla di pesce.

Procedimento di preparazione

Senza forno ma con il cioccolato, iniziamo con la preparazione della nostra squisita cheesecake. Per prima cosa prepareremo la base. Mettiamo in un mixer il burro con i biscotti. Compattiamo il composto dopo averlo versato in una tortiera dotata di cerniera. Mettiamo in frigorifero mentre prepariamo la copertura.

Il primo passo sarà mettere i 10 grammi di colla di pesce ad ammollare in una terrina colma di acqua fredda. Poi monteremo la panna con le fruste in un altro contenitore. In seguito in un altro contenitore monteremo il formaggio spalmabile, il mascarpone e lo zucchero utilizzando sempre lo sbattitore elettrico. Dovremmo ottenere un composto senza grumi. Ora mettiamo a sciogliere a bagnomaria le tavolette di cioccolato. Se dotaste di una confezione di plastica potremmo scioglierle così come sono. Taglieremo un angolo della confezione e verseremo il cioccolato fuso direttamente nel composto. In alternativa potremmo grattugiare il cioccolato e fonderlo a bagnomaria. Versiamo a filo nel composto con il formaggio e con un cucchiaio amalgamiamo con un cucchiaio. Il movimento sarà lento e partirà dal fondo della ciotola verso l’alto. In questo modo incorporeremo aria ma non smonteremo il composto.

Dedichiamoci poi alla gelatina. Strizziamo la colla di pesce e mettiamo in un pentolino con il latte. Una volta sciolta la verseremo a filo nella panna montata. Uniamo la panna con la gelatina insieme alla crema di formaggio e cioccolato. Versiamo nella tortiera sopra la base di biscotti. Mettiamo in frigorifero per almeno due ore. Nel frattempo, prepariamo la glassa.

Preparazione della glassa

In un pentolino mettiamo a scaldare i 160 ml di acqua, facendo sciogliere lo zucchero. Togliamo dal fuoco. Uniamo la panna e il cacao, facendolo cadere a pioggia da un colino in modo che non formi grumi. Ora rimettiamo sul fuoco e portiamo a bollore.

Prendiamo la colla di pesce e come per il ripieno mettiamola in ammollo in acqua fredda. Una volta divenuta malleabile strizziamola ed aggiungiamo alla nostra glassa sul fuoco. Portiamo a bollore per circa 3 minuti.

Ora lasciamo intiepidire e versiamo sul ripieno al formaggio che avremo estratto dal frigorifero. È importante che la glassa non sia troppo calda ma nemmeno troppo fredda perché rischierebbe di solidificarsi troppo. Una volta composta la nostra cheesecake con il tocco finale della glassa, mettiamola nuovamente in frigorifero per almeno trenta minuti, prima di rimuoverla dalla tortiera. Guarniamo con un ramoscello di ribes.

Senza forno ma con il cioccolato questa straordinaria cheesecake, rinfrescherà le nostre giornate primaverili.

