Stiamo per lasciare in archivio gennaio ed addentrarci nel mese dell’amore: febbraio. San Valentino è alle porte e per onorare questa festività alcuni di noi potrebbero cominciare con anticipo a cercare idee per sorprendere i partner. Alcuni potrebbero optare per un’esperienza da vivere in coppia, un viaggio o una cena. Qualunque sia il caso, l’organizzazione e la pianificazione proprio non possono mancare per evitare di lasciarci cogliere impreparati dagli eventi. Quindi, se abbiamo deciso di organizzare una cena o vogliamo regalare qualcosa di originale potremmo pensare di prendere il nostro partner per la gola con un goloso dolce.

Dolci pensieri

Dunque, nel caso in cui ci trovassimo nella situazione di dover organizzare una cena o un regalo sorprendente, dovremmo cominciare a riflettere sulle fasi preliminari. Soprattutto se organizziamo una cena dovremo pensare a come allestire la tavola, al menù e ovviamente al dolce. In questo caso, se non siamo abili in pasticceria, con una ricetta senza forno e facile da cucinare possiamo realizzare con pochi passaggi delle golose tortine monoporzione.

Andiamo a descrivere gli ingredienti, gli strumenti e la preparazione delle tortine monoporzione:

100 ml di panna fresca già zuccherata;

2 tuorli;

150 g di mascarpone;

30 g di zucchero semolato;

½ bicchiere di liquore Alchermes;

amarene sciroppate q.b.;

due dischi di base per torta al pan di Spagna (già pronti);

100 g di pinoli;

sac à poche;

un coppapasta a forma di cuore di grandezza media.

Senza forno e facile da cucinare per una cena romantica questo dolce lascerà senza parole il nostro partner

Cominciamo dalla preparazione della bagna: uniamo al liquore ½ bicchiere d’acqua e mescoliamo, lasciandolo poi da parte.

In una ciotola montiamo i tuorli delle uova aggiungendo a cascata lo zucchero. Amalgamiamo al meglio gli ingredienti, quindi aggiungiamo con una spatola lentamente e senza creare grumi il mascarpone. Mescoliamo tra loro gli ingredienti e a parte – in una seconda ciotola – montiamo la panna a neve ferma. Uniamo pian piano la panna al mascarpone continuando a mescolare gli ingredienti dall’alto verso il basso con la spatola.

Nella crema appena realizzata aggiungiamo 3 cucchiai di amarene intere, 80 g di pinoli e mescoliamo per far amalgamare al meglio gli ingredienti.

Aiutandoci con il coppapasta, tagliamo dai dischi di pan di Spagna 8 strati a forma di cuore.

Terminiamo le tortine con la decorazione

Posizioniamo gli strati appena ricavati su un piatto e aiutandoci con un cucchiaino imbeviamoli leggermente con la bagna all’Alchermes. Aiutandoci con il sac à poche realizziamo uno strato con la crema precedentemente preparata e poggiamo su questa il pan di Spagna. Decoriamo la superficie della frolla con qualche ciuffetto di crema, qualche amarena divisa a metà in base al nostro gusto e qualche pinolo. Sistemiamo i dolci in frigorifero e lasciamoli riposare e solidificare per almeno 3 ore prima di servirli in tavola.

