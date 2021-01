Oggi vogliamo proporre una ricetta straordinaria senza cottura: la torta cocco e cioccolato bianco per la gioia di grandi e piccini. È una preparazione velocissima, realizzata con biscotti secchi, cacao amaro, crema di nocciole e nocciole, farcito con una mousse deliziosa.

Un dolce senza cottura estremamente semplice ma molto goloso, adatto ad adulti e bambini.

Vediamo quindi di cosa si necessita per la preparazione

Gli ingredienti

250 gr di biscotti secchi;

100 gr di crema spalmabile alle nocciole;

30 gr di cacao amaro in polvere;

60 gr di burro;

120 gr nocciole pelate tostate;

60 gr di latte.

Questi sono invece gli elementi necessari per la crema al cocco e cioccolato bianco:

200 gr panna fresca liquida;

250 gr di mascarpone;

30 gr di cocco;

150 gr di cioccolato bianco;

80 gr di latte;

1 bustina di vanillina.

Il procedimento

Versare quindi tutti gli ingredienti per la base ad esclusione del latte in un mixer. Frullare fino a che non siano bene amalgamati e poi aggiungere il latte a filo. Quindi compattare il tutto sulla base di uno stampo. A parte montare a panna fresca prestando attenzione che sia ben fredda ed incorporare dunque il mascarpone, avendo cura di compiere movimenti circolari dal basso verso l’alto. Nel mentre, scaldare il latte fino a sfiorare il bollore. Quindi aggiungere il cioccolato bianco a pezzetti e lasciare sciogliere. Metterlo da parte a stiepidire.

Dunque con l’aiuto di un cucchiaio e con dei movimenti leggeri dal basso verso l’altro, incorporare il cioccolato bianco sciolto con la vanillina ed il cocco e mettere in frigo per mezz’ora. Quindi comporre aggiungendo uno strato di crema fredda alla base preparata in precedenza. Con la parte rimanente si può decorare la torta prima di rimetterla in frigorifero per almeno 2 ore. La torta va servita fredda. Si può conservare in un contenitore ermetico in frigorifero per un paio di giorni.

Ecco dunque come preparare senza cottura la torta cocco e cioccolato bianco per la gioia di grandi e piccini.

Buon Appetito.