Molti di noi quando sono a casa nei pomeriggi del weekend hanno voglia di mettere sotto ai denti qualcosa di zuccherino. Spesso, però, lasciano perdere perché reputano questo tipo di preparazioni troppo complicate e escono a comprare qualcosa. Sempre meglio provare a cucinare a casa perché il risultato è sempre più controllato e sano.

Per questo oggi forniamo un’idea adatta anche ai più pigri. È senza cottura in forno questo delizioso budino facile da preparare che sarà la gioia delle nostre papille gustative. Vediamo insieme come portare in tavola questo delizioso creme caramel semplificato.

Gli ingredienti necessari

200 grammi di latte condensato;

200 millilitri di latte, preferibilmente vaccino e intero;

100 millilitri di acqua;

6 grammi di gelatina in fogli;

caramello pronto q.b.;

1 bicchiere di acqua fredda.

Senza cottura in forno e con soli quattro ingredienti questo dolce paradisiaco è perfetto per la merenda della domenica

La prima cosa da fare è rendere la gelatina meno rigida. Versare quindi un bicchiere di acqua fredda in una ciotola e metterla quindi ad ammollare qualche minuto. Quando i fogli di gelatina si saranno afflosciati, prendere un pentolino e riempirlo della quantità di acqua sopraindicata. Metterlo a scaldare sul fuoco e nel frattempo estrarre i fogli di gelatina, strizzandoli delicatamente.

Quando l’acqua sarà calda inserirli dentro per farli sciogliere. Nel mentre mettere all’interno di una ciotola il latte condensato, accompagnandolo con il latte. In questo caso si può scegliere quello che si preferisce, anche quello di tipo vegetale.

Noi abbiamo optato per un classico latte intero vaccino. Mescolare con un cucchiaio e poi aggiungere il composto presente sul fornello. Continuare a rimestare per far sì che tutti gli elementi si uniscano perfettamente. Prendere poi degli stampini in silicone e cominciare a creare il creme caramel.

Prendere a cucchiaiate il caramello e inserirlo dentro per creare il primo strato in ognuna delle mono-dosi. Versare poi ciò che si è ottenuto riempiendo ogni parte fino al bordo. Ora basta semplicemente farli rassodare in frigo.

Il tempo consigliato è di circa 2 ore. Una volta passato questo periodo, basta rimuoverli delicatamente dallo stampo e servirli. Se mancasse la gelatina, consigliamo però di provare questi dolcetti al caramello e cioccolato che sono perfetti da gustare quando si sorseggia il caffè.

