Senza burro o panna, questa cremosissima pasta di stagione conquisterà i cuori e i palati di quelli che la assaggeranno

Molte volte cucinare è una questione di pura fantasia. Infatti, con pochi ingredienti si possono creare dei piatti veramente gustosi. Dato che abbiamo già parlato di come rendere speciale e indimenticabile una pasta al pomodoro, oggi continuiamo su questa falsariga. Infatti, proponiamo un’altra preparazione che si incentra sulla semplicità più assoluta e che mette al centro degli ingredienti molto semplici da reperire. Inoltre, rispetto alle altre versioni, risulta molto più leggera dato che al suo interno non contiene degli alimenti di origine animale. Ecco, dunque, senza burro o panna, questa cremosissima pasta che è veloce da cucinare e porterà gioia e calore in tavola. Vediamo insieme come possiamo prepararla.

Ingredienti:

350 grammi di pasta corta, preferibilmente farfalle o fusilli;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

una cipolla bianca di medie dimensioni;

1 bicchiere di vino bianco;

una bustina di zafferano di ottima qualità;

sale q. b.;

pepe nero q. b.;

prezzemolo fresco q. b.;

200 grammi di funghi freschi, preferibilmente di tipo champignon.

Prima di tutto è necessario prendersi cura delle verdure. Quindi laviamo sotto l’acqua corrente i funghi e affettiamoli finemente. Facciamo lo stesso con la cipolla, rimuovendo le sue parti di scarto e tagliandola a fette sottili. Infine, sciacquiamo e tritiamo finemente il prezzemolo. Prendiamo poi una casseruola e mettiamola sul fuoco, riempendola d’acqua. Mentre si attende il bollore, accendiamo un altro fornello su una fiamma media e versiamoci un filo di olio.

Poi buttiamo la cipolla e i funghi dentro, facendoli rosolare. Quando saranno diventati dorati, aggiungiamo anche il bicchiere di vino bianco per insaporire. Aprire la bustina di zafferano, buttare dentro la polvere rossa, e se necessario aggiungere un po’ di acqua di cottura della pasta per conferire al tutto cremosità. Infine, scolare la pasta e farla saltare nel composto, salando e aggiungendo il prezzemolo.

Mescoliamo bene il tutto per amalgamare i sapori e servire. Consigliamo di completare con una bella spolverata di pepe nero. Se non avessimo gli ingredienti in casa, suggeriamo di dare un’occhiata a un’altra ricetta che necessita solo di tre elementi. Infatti solo con burro, alici e pane questa pasta diventa un’opera d’arte e una delizia per il palato.

