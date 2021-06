In questo anno e mezzo siamo diventati tutti molto più attenti all’igiene. Abbiamo ovviamente paura del Covid, e per questo ci portiamo sempre in borsa qualche prodotto per sanificare le mani. Non solo, ma ce le laviamo anche molto più spesso, per ridurre ancora di più i rischi. Dopotutto, nonostante la campagna vaccinale prosegua, sono ancora in atto delle restrizioni piuttosto forti.

In ogni caso, ci sono anche tanti germi a cui fare attenzione, anche quando l’emergenza Covid sarà passata. In particolare dobbiamo stare attenti ad alcuni oggetti insospettabili, che nascondono tantissimi rischi. Oggi ne vedremo uno che stupirà molti. Senza accorgercene tocchiamo sempre questo oggetto che ha più germi del water ma possiamo tutelarci così.

Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione

Molti di noi vivono in appartamenti che a volte sono al terzo, quarto piano o anche oltre. In questa situazione salire è una bella faticaccia. Soprattutto quando andiamo a fare la spesa poi, diventa davvero difficile salire tutte quelle scale. La soluzione allora è semplicemente di prendere l’ascensore. Ma stiamo attenti, perché è proprio qui che si nascondono dei germi pericolosi.

I pulsanti dell’ascensore infatti contengono ben 40 volte più batteri della tavoletta del water. Questo è dovuto ovviamente al fatto che vengono toccati in continuazione da tantissime persone.

Come evitare problemi

Insomma i pulsanti possono essere un enorme covo di germi. Per evitare rischi dovremmo sanificare le mani ogni volta dopo averli toccati, quindi teniamo a portata di mano il disinfettante. In realtà, la soluzione migliore sarebbe quando possibile di prendere proprio le scale. Infatti oltre ai germi ora c’è il serio rischio di prendersi il Covid. L’aria stessa può essere viziata da qualche inquilino infetto, quindi se possibile evitiamo del tutto l’ascensore. Insomma, vediamo di prenderlo solo se abbiamo delle borse pesanti da portare su.

Senza accorgercene tocchiamo sempre questo oggetto che ha più germi del water ma possiamo tutelarci così. Con i giusti accorgimenti eviteremo germi e Covid, basta davvero poco.

