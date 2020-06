Sentirsi sazi con cibi salutari? Ecco tutti gli alimenti sani che placano la fame. A tutti succede a volte di non sentirsi sazi dopo un pasto. Ed ecco quindi che andiamo a ricercare qualcosa che plachi la nostra fame. Spuntini, snack e simili non fanno altro però che aumentare la voglia di mangiare. E non fanno neanche così bene al nostro organismo (e al girovita!). Dunque è importante scegliere bene i cibi che mangiamo tutti i giorni. Questo perché, il senso di fame è causato dall’indice glicemico degli alimenti che consumiamo. E più zuccheri sono presenti in questi cibi, più il nostro senso di fame (con i chili sulla bilancia) aumenta. Ecco perché in questo articolo vi diciamo che è possibile sentirsi sazi con cibi salutari. Ecco tutti gli alimenti sani che placano la fame.

Frutta secca

Come sentirsi sazi con cibi salutari? La frutta secca è uno dei cibi che sicuramente sazia di più. noci, pistacchi e mandorle sono in pole position, senza ombra di dubbio. Questi alimenti sono ricchi di proteine e grassi buoni. Attenzione però. Vi stiamo parlando della frutta secca al naturale. I pistacchi ricoperti di paprika e sale non sono inclusi!

Uova

Chi ama fare sport, sa l’importanza che le uova hanno nella nostra alimentazione. Questo cibo è infatti ricco di proteine, vitamine e antiossidanti, fondamentali per il nostro organismo. Inoltre, placa la fame in un batter d’occhio! E, per concludere, sono anche facilissime da cucinare. Quindi risparmierete tempo mentre vi prendete cura della vostra salute.

Lenticchie

I legumi in generale placano moltissimo la fame, ma le lenticchie occupano sicuramente il primo posto sul podio. Facili da digerire, si possono mangiare in tantissimi modi, facendo esplodere la fantasia in cucina! Oltre le lenticchie, un altro cibo perfetto per saziarsi è l’avena: ricca di fibre e con poche calorie, farà sparire il vostro senso di fame.

Patate

Nonostante le patate siano contemplate in davvero poche diete, se cucinate nel modo giusto, possono essere un grande alleato in questa battaglia. Mangiatele sempre con la buccia. È questa la parte più ricca di nutrienti e fibre! Attenti semplicemente a eliminare i germogli, che potrebbero essere pericolosi per la vostra salute!

Se volete sentirvi sazi, scegliete l’avocado

L’avocado è ricco di Omega 3 e fibre, e può garantirci un altissimo livello di energia per tutta la giornata. Mangiatelo però a fette. La salsa d’avocado, per quanto nutriente, vi farà venire ancora più fame.

Altro cibo ricco di fibre è la quinoa. In questo caso, ottima notizia anche per i celiaci: è senza glutine! Contiene dei carboidrati complessi che vi faranno sentire sazi a lungo. E il suo indice glicemico è bassissimo!

Dunque, abbiamo visto che è possibile sentirsi sazi con cibi salutari. Ecco tutti gli alimenti sani che placano la fame. Siete già andati a farne una scorta?