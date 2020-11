Il sonno in questi mesi è stato il grande assente. Molti, infatti, hanno avuto dei seri problemi a dormire. La situazione di emergenza che il mondo ha affrontato ha causato degli squilibri non indifferenti. E questi si sono fortemente riversati sul riposo delle persone. Ma uno studio dimostra che a questo c’è rimedio, e spiega come sentirsi riposati anche senza aver dormito. L’incredibile scoperta viene dal Colorado.

La ricerca scientifica del Colorado College

Alcuni studiosi del Colorado College hanno voluto concentrare le proprie energie sulla mancanza di sonno. I ricercatori, infatti, hanno fatto di tutto per trovare un modo per fare sentire le persone riposate, anche se dormono poco. E i risultati della ricerca sono davvero stati sorprendenti. Infatti, il lavoro, pubblicato sul Journal Experimental Psychology, ha dimostrato l’esistenza del sonno placebo. Questo aiuterebbe a sentirsi riposati anche senza aver dormito. L’incredibile scoperta lo sostiene. Si tratta, infatti, di ottenere riposo e energia senza aver dormito bene o a sufficienza.

Sentirsi riposati anche senza aver dormito. L’incredibile scoperta

Gli studiosi hanno preso in esame alcuni volontari che dormivano poco o male. Mentendo alle persone coinvolte, hanno detto loro che se la fase Rem dura più a lungo, il giorno dopo si è più energici e svegli. Dopo una nottata, hanno detto ad alcuni volontari che la loro fase Rem era durata moltissimo, mentendo. Ma i volontari, sentendosi dire di aver riposato sufficientemente e bene, hanno dimostrato una grande concentrazione e un’incredibile energia nell’affrontare la giornata.

Perciò, hanno dimostrato come credere o sentirsi dire di aver dormito bene ha un effetto ristoratore. Se non ci si lamenta di aver dormito male, secondo i ricercatori, dunque, non ci si sentirà stanchi! È la scienza a dirlo, e delle ricerche portate avanti dagli studiosi ci si dovrebbe sempre fidare!

