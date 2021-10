Quanto è bello ricominciare a cucinare e indossare nuovamente il grembiule da cucina. Primi, secondi, antipasti, aperitivi, contorni e soprattutto dolci. Ebbene sì, proprio i dolci sono i piatti per eccellenza, i più amati e invitanti sia per gli chef che per gli ospiti.

Difatti, anche chi sta dietro ai fornelli ha l’acquolina in bocca davanti agli ingredienti più dolci e buoni al Mondo.

Proprio parlando di dolcezza, oggi Noi della Redazione vogliamo parlare di 4 ricette ottime come dessert, merenda o per la colazione. A base di frutta per il benessere del nostro organismo, si tratta però di un frutto particolare. Non le solite mele o pere tipiche di questo periodo o le fragole che troviamo in tantissimi pasticcini. Qualcosa di originale, che tanti non conoscono e che lascerà tutti a bocca aperta.

Sensazionali e deliziosi questi 4 dolci e dessert a base del dolcissimo frutto dorato

Tutti noi conosciamo il classico kiwi verde, ma in pochi conoscono il kiwi giallo, particolare nel colore e nel gusto.

Un tempo prodotto soprattutto in Nuova Zelanda, negli anni più recenti l’Italia ha superato tutti gli altri Paesi e ne rappresenta il produttore numero 1. È più dolce del suo fratello gemello ed è per questo motivo che si presta a deliziose preparazioni da dessert e simili. Vediamo quali hanno scelto i nostri esperti di cucina.

La prima ricetta è una squisita mousse alla crema gialla e kiwi, facilissima e veloce da realizzare. Potremmo anche sostituire la crema gialla con la ricotta, per un risultato da dieci e lode.

La seconda ricetta è la confettura di kiwi giallo, particolare e un po’ più complessa rispetto alla preparazione di un dolce tradizionale. Potremmo utilizzarla per farcire una torta semplice al pan di Spagna oppure spalmarla sulle fette biscottate a colazione.

Morbidezza e sofficità

Sono sensazionali e deliziosi questi 4 dolci e dessert a base del dolcissimo frutto dorato, specialmente per la merenda. Le nostre due ultime ricette riguardano infatti una torta morbida e dei fagottini di sfoglia ripieni di kiwi giallo a pezzetti. Per la torta, possiamo renderla più soffice aggiungendo dello yogurt bianco dolce ed il kiwi frullato. Per i fagottini, invece, suggeriamo di utilizzare una classica sfoglia e aggiungere al ripieno anche qualche cucchiaio di marmellata.

Da accostare ad una tazza di tè o da gustare a solo, sarà in ogni caso un’esplosione di gusto.

Come abbiamo detto più volte, la cucina è arte ed ecco perché richiede un pizzico di fantasia e originalità.