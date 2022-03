Ci sono giorni in cui davvero non sappiamo più cosa portare in tavola, per non riproporre i soliti banali primi.

Le idee ci sarebbero ma tutto ci appare a volte troppo complicato e laborioso, mentre tutto ciò di cui abbiamo bisogno è semplicità.

Sì, perché, soprattutto durante la settimana, può essere davvero difficile ritagliarsi un tempo adeguato per preparare qualcosa di particolare.

Ebbene, la ricetta che proponiamo oggi fa proprio al caso di chi ha poco tempo ma il palato fino.

È sensazionale questo condimento per spaghetti, sano e dal sapore sorprendente.

Ingrediente base, oltre al pesto di rucola e mandorle, che vedremo come preparare in pochissime mosse, è un pesce amatissimo.

Come procurarci e curare questa delizia del mare

L’ingrediente speciale altro non è che la tartàre di tonno.

Possiamo procurarcela già abbattuta e tagliata ad hoc in quasi tutte le pescherie.

Per quanto riguarda il condimento, invece, possiamo sottoporla a circa mezz’ora di marinatura.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è del semplice olio di oliva, del succo di limone e la scorza grattugiata, sale, pepe e qualche aroma. Tra i più quotati per questo condimento troviamo il finocchietto, il timo e la menta.

Per la preparazione di questo primo consigliamo di valutare in base al proprio gusto, in quanto dovrà sposarsi con il pesto di rucola e mandorle.

Possiamo condire la tartàre con tutti gli ingredienti indicati, succo di limone a parte che andrà distribuito per ultimo, poco prima di aggiungerla alla pasta.

Vediamo ora come preparare questo saporitissimo pesto, che insieme a questa pietanza speciale ci regalerà un primo unico.

Sensazionale questo condimento per spaghetti che unisce pesto di mandorle e rucola più un ingrediente fresco di pescheria

Mentre il tonno è a marinare e l’acqua per la pasta inizia a bollire, prepariamo il nostro pesto.

Per due persone gli ingredienti sono:

50 grammi di rucola;

20 grammi di mandorle;

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

succo di 1 limone;

sale;

acqua q.b.

Frulliamo il tutto aggiungendo un pochino d’acqua, quanto basta per rendere il pesto omogeneo.

Saliamo a piacere ed ecco pronto un profumatissimo pesto con cui condire i nostri spaghetti.

Il nostro consiglio è quello di utilizzare pasta integrale per esaltare tutti i sapori, ma anche quella classica andrà benissimo.

Come tocco finale aggiungiamo la tartàre e amalgamiamo.

Ecco il nostro fantastico primo pronto per essere gustato, pronto in poco tempo, un vero trionfo di sapori.

