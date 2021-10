Fino a pochi anni fa, il tumore era una malattia che colpiva soprattutto gli over 50. Oggi, purtroppo, le statistiche ci dicono che non è più così. I tumori più diffusi, come il cancro al colon, all’utero, al pancreas, al rene, alla cistifellea, colpiscono persone anche più giovani. Il cancro, insomma, non è più una malattia della terza età. La società odierna, specialmente quella occidentale, registra sempre più tumori sotto i 50 anni e questa prestigiosa ricerca svela il perché. Un recente studio americano, infatti, ha scoperto il parametro che determinerebbe l’aumento di tumori in giovane età. Grazie a questo studio possiamo adattare i nostri comportamenti a uno stile di vita più sano, tenendo lontana la minaccia di questa terribile malattia.

Sempre più tumori sotto i 50 anni e questa prestigiosa ricerca svela il perché

Arriva dagli Stati Uniti la ricerca portata avanti da quattro epidemiologi di fama internazionale e prontamente riportata sulle pagine della Fondazione Veronesi. Lo studio mette in relazione, con evidenza scientifica, il proliferare dell’obesità e quella dei tumori in età giovane. Il trend che attesta un aumento generalizzato dei chili di troppo, nell’ultimo ventennio, rispecchia quello della crescita dei malati di cancro.

L’allarmismo dei dati ha reso urgente la ricerca. Tra il 1995 e il 2014 i tumori negli under 50 sono aumentati a dismisura. In alcuni casi, l’aumento è stato addirittura del 100%, come per i casi di tumore al rene, raddoppiati nella fascia d’età 45-49 anni.

Sebbene molti dei malati di cancro sotti i 50 anni riescano a superare la malattia, gli effetti talvolta rimangono indelebili. Arrivare alla vecchiaia con una diagnosi di cancro alle spalle può significare un elevato rischio che la malattia si ripresenti. Di conseguenza, può portare a un abbassamento dell’aspettativa di vita.

Benché la ricerca venga da lì, l’incidenza dell’obesità sui casi di tumore non è materia che riguarda solo gli Stati Uniti. Anche in Europa i dati sono preoccupanti, specialmente per quanto riguardo l’aumento dei tumori al colon, spesso legato alla cattiva alimentazione.

Mangiare di meno per vivere meglio e più a lungo

Il legame tra sovrappeso e malattia è indissolubile. Le persone obese, o fortemente sovrappeso, hanno il sangue denso di molecole infiammatorie, come interleuchina e HGF (fattore di crescita degli epatociti). Queste molecole favoriscono la formazione di cellule tumorali. Anche la resistenza insulinica, tipica degli obesi, è causa principale del diabete di tipo 2, che a sua volta aumenta il rischio di cancro. Anche nelle persone già affette da tumore, l’eccesso di cibo può favorire la crescita della malattia. Per questo, alimentarsi correttamente è uno dei migliori modi per scongiurare il cancro.

