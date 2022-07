Purtroppo anche in Italia si verificano sempre più spesso casi di furti di animali domestici, in particolare di cani. Alcuni criminali senza scrupoli rubano i cani per rivenderli, per usarli nella riproduzione o addirittura per i combattimenti clandestini tra cani. I proprietari disperati difficilmente riescono a rintracciare un cane che è stato rubato dai criminali. Per questo è assolutamente fondamentale prevenire questa evenienza, non lasciando mai il cane da solo in macchina, fuori dai negozi, o al parco e assicurandoci che il nostro giardino sia ben protetto e inaccessibile dall’esterno. Ma alcuni proprietari hanno trovato un modo ancora più curioso per scoraggiare i ladri di cani. Vediamo di che cosa si tratta.

Rendere il cane riconoscibile e identificabile in un secondo

Per scoraggiare i criminali senza scrupoli che arrivano a rubare i cani, uno stratagemma che sempre più persone usano consiste nel rendere il cane immediatamente identificabile. È infatti meno probabile che i malintenzionati rubino un cane che si può distinguere a colpo d’occhio. Ma come lo fanno? Semplice: tingendo il pelo del cane con colori vivaci. Un cane dal pelo rosso acceso, blu o viola probabilmente non verrà rubato. Ma è sicura per il cane questa pratica? Potrebbe fargli male? Vediamo di fare chiarezza.

Sempre più proprietari utilizzano questo trucco semplicissimo e simpatico per non far rubare il cane di razza

Se vogliamo colorare il pelo del nostro cane per renderlo meno appetibile agli occhi dei ladri, è assolutamente fondamentale seguire alcune regole per tutelare la sua salute. Innanzitutto non dobbiamo mai e poi mai utilizzare delle tinte per gli umani. Queste sostanze infatti sono tossiche se ingerite. Il cane, leccandosi, rischia di avvelenarsi, lo stesso motivo per cui è fortemente sconsigliato usare lo shampoo umano per fare il bagno al cane. È assolutamente imprescindibile utilizzare soltanto tinte pensate apposta per i cani.

Affidiamoci a un toelettatore o facciamolo a casa

Sempre più proprietari utilizzano questo trucco per prevenire i furti di cani, ma come colorare il pelo del cane in maniera sicura? Se non vogliamo cimentarci con questo esperimento a casa, rivolgiamoci senza indugio a un toelettatore professionista. Se vogliamo tingere il cane a casa dopo esserci procurati un prodotto apposito, facciamo prima una prova su una parte del pelo del cane per assicurarci che non abbia reazioni allergiche o irritazioni. Molti proprietari scelgono di tingere soltanto le orecchie o la coda, per rendere il cane riconoscibile ma senza colorarlo tutto.

Approfondimento

Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli