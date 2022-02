Quando uscirono le prime sigillatrici per la conservazione sottovuoto si capì subito che avrebbero potuto avere un futuro radioso. Dall’inizio questo tipo di cottura sembrava essere il top per i grandi chef stellati. C’era finalmente il modo non solo di non sprecare e conservare, ma anche di preservare l’alimento, eliminando con l’aria anche i batteri. Poi grazie all’arrivo delle confezionatrici casalinghe è divenuto possibile avere delle cotture di alimenti semplici e naturali. anche per i più scettici. Il sapore rimane inalterato, si allunga la durata del cibo e non ci sarebbero pericoli per la salute. Meglio di così.

La cottura del sottovuoto per ogni tipo di alimento

Questo tipo di cottura offre soluzioni fantastiche per qualsiasi pietanza:

pollo e tacchino;

aragoste e seppie;

maiale, stinchi e bistecche;

verdure.

I vantaggi della cottura sottovuoto sono molteplici. Piatti mai poco cotti o stracotti, gusto e tenerezza, qualità e consistenza, poco spreco, senza troppo lavoro. In pratica, se potessimo chiedere al genio della lampada il massimo della cucina, ecco il sottovuoto.

Sempre più italiani apprezzano e usano il sottovuoto ma bisognerebbe poi anche sapere tutti i trucchetti per una cottura semplice e perfetta

Quello che è fondamentale, però, è una buona macchina per il sottovuoto, con gli appositi sacchetti. Poi a seconda della pietanza, una volta che la nostra carne sia appositamente condita con il giusto apporto di sale, olio e aromi, e il sacchetto sigillato non si farà altro che immergerlo a cuocere in una pentola d’acqua calda. È sicuramente una cottura più lenta, ma questo fa sì che rimanga integra la consistenza dell’alimento. La cottura sarà uniforme, e non troppo cotta da un lato piuttosto che da un altro.

E attenzione che questi sacchetti speciali, poi una volta raffreddati, possono anche essere messi in freezer, e una volta decongelato il nostro piatto è subito pronto.

Un mercato per tutti i portafogli

Il bello delle macchine per fare il sottovuoto è che hanno prezzi davvero vari. In pratica, per tutte le tasche. Possiamo spendere poco più di 20 euro, come arrivare a 300. Sul web possiamo trovare una serie di recensioni e consigli su quale macchina scegliere. Fare un elenco qui sarebbe lunghissimo, perché ce ne sono davvero tantissime. I modelli stessi hanno dei nomi pieni di sigle e di numeri e complicherebbero la cosa. Su Google e Amazon troviamo comunque tutti i modelli, le caratteristiche e i costi.

